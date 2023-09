Tilguath se disculpa por la actuación del Génesis tras recibir una goleada de 4-1 del Olimpia

“Con mucho pesar y con mucha vergüenza con la gente que nos acompañó, no era el resultado que esperábamos, en el futbol es de aprovechar los momentos y los equipos grandes tienen eso, te llegan cuatro veces y te hacen cuatro goles. No hay discusión, es de felicitar a Olimpia y nos toca prepararnos para el juego del domingo”, declaró Tilguath con gran lástima al público.

Sus disculpas fueron directas para la directiva y afición de su club por el resultado y lamentó el no poder haber concretado y aprovechado las oportunidades.

“El equipo rival llegó una vez y nos anotó, es de felicitar a Olimpia, tienen jugadores diferentes”, apuntó, aclarando que el mal del Génesis provino desde el primer gol donde su modo de juego no se mantuvo.

Expresó que el fútbol es de momentos y que el momento para ellos era a los primeros 25 minutos, algo que no aprovecharon.

Tilguath fue claro, a pesar de los resultados, él no cambiará su estilo y estrategia de juegos, ya que siempre busca que sus jugadores no se menosprecien ante los rivales.

“No voy a cambiar mi forma de jugar o de cuidar mi equipo, soy de los entrenadores que no cuido un asiento, la gente paga por un espectáculo, venimos y nos enfrentamos a un gran equipo que nos hizo cuatro goles. A los jugadores les digo que tienen que saber que pueden jugar bien, así como lo hicieron en los primeros 25 minutos. Lo que me duele es que Olimpia nos hizo daños, sabiendo nosotros eso, y trabajamos para eso”, destacó con firmeza.

Reynaldo Tilguath fue muy explícito, no se trata de conformarse, pues aunque están en segundo lugar en la tabla de posiciones, empatando con 14 puntos con el Motagua y la Real Sociedad.

“Me molesta que las cosas que estábamos haciendo bien las dejamos de hacer, eso me molesta, al final el resultado es para el Olimpia. El fútbol no es de merecer, es de hacer, y nos pasó contra UPN, contra Marathón y ahora contra el Olimpia”, aclarando que no deben seguir cometiendo ese error.