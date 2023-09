Pedro Troglio declaró que no son los únicos candidatos a la copa: “no nos creemos más que nadie”

Troglio aclaró que a pesar del resultado, el Génesis no era un rival fácil o cualquiera y adjuntó que ellos deben prepararse porque “viene otro partido complicado” para su encuentro del domingo contra la Real sociedad en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

El Entrenador Argentino también mostró su desagrado hacia la idea de que lo expongan como los únicos candidatos al título en la Liga Nacional.

“Ahí están Real España, Motagua, Génesis, Real Sociedad y Olancho. Es un campeonato difícil, y te soy sincero, a mí me causa gracia, porque como Olimpia ha ganado últimamente, hasta se desprestigia el campeonato hondureño... es intenso, es duro y lo que hemos logrado estos cuatro años es una continuidad, no nos sobra nada. Somos los primeros en saber que es difícil, no nos creemos más que nadie y tratamos de jugar cada partido como el último” destacó.

Además, explico que siempre tienen sus temores por estar constantemente ganando, pues eso no siempre es bueno, y explicó que sigue siendo un torneo difícil.