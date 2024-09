Manchester City sería expulsado de la Premier League y Guardiola habla sobre su futuro

Manchester, Inglaterra .- El diario británico “The Telegraph” publicó el pasado jueves una noticia con el titular “El Manchester City podría ser expulsado de todas las competiciones, no solo de la Premier League ”, lo que da lugar a la pregunta: ¿Puede el City quedarse fuera de todas las competiciones nacionales e internacionales si es culpable de los 115 cargos de los que le acusa la Premier League ?

Para la Copa de la Liga , los clubes participantes son aquellos que están en la EFL y en la Premier League, por lo que el City, de no estar en ninguna de estas competiciones, podría quedarse fuera.

En el caso de la ‘Champions’, la entrada en la competición recae en la clasificación nacional (quedar entre los cuatro primeros) y en la entrega de una invitación o licencia por parte de la UEFA. Esta invitación rara vez es motivo de disputa, pero no hace tanto que estuvo en entredicho si la UEFA se la iba a conceder o no al Barcelona por el ‘caso Negreira ’ la temporada pasada. Finalmente, el equipo azulgrana jugó la máxima competición continental.

Este contexto demuestra que la expulsión del City de todas las competiciones por ahora no deja de ser una de las tantas hipótesis de sobrevuelan el juicio del City. Hasta que la comisión independiente que gestiona el caso no tome una decisión y se solucione, si la hubiera, la posible apelación, será imposible responder con una mayor exactitud sobre el futuro que aguarda al campeón de las últimas cuatro ligas.

Y por último está el Mundial de Clubes de la FIFA, que comienza su primera edición en junio del año que viene y cuya regulación no es pública, por lo que no es posible saber cómo actuará la FIFA en caso de que un equipo sea sancionado en su propia liga.

Los propios futbolistas del cuadro citizens empiezan a preocuparse. “Los representantes de la plantilla repleta de estrellas del Manchester City han empezado a explorar sus opciones ante la inminente amenaza de descenso forzoso”, ha informado el Daily Mail británico.

El diario antes mencionado añade que “si el Manchester City es declarado culpable de los cargos más graves, las sanciones a las que se expone la Premier League podrían hacer perder al campeón su estatus en la máxima categoría y, conscientes del impacto de semejante castigo, los agentes intentan cubrir todas las eventualidades para garantizar la protección de sus jugadores. El futuro de la plantilla estará en entredicho si el club pierde su condición de primera división como consecuencia del caso en curso y los agentes están deseando conocer los planes del club e informarse de las opciones que se les ofrecen en el peor de los casos”.

Pep Guardiola siempre ha defendido que en el vestuario no se habla sobre el juicio, ya que no son “abogados”, pero sus entornos sí que están pendientes.

Asimismo, el propio entrenador citizen habló sobre su futuro tras el debut europeo ante el Inter de Milán: “Me encanta Italia, pero disfruto mucho aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan en paz para que sigas con tu trabajo. Eso no ocurre en ningún otro sitio. Éste es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy encantado de estar aquí”.