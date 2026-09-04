Luego de ganar dos Champions League, Luis Enrique define su futuro con el PSG

El técnico, de 56 años y que llegó al PSG para la campaña 2023-24, ha impulsado a su equipo a ganar las dos únicas Ligas de Campeones de su historia, tanto en 2024-25 como en 2025-26, en las finales vencidas ante el Inter de Milán y el Arsenal, respectivamente, además de haber sostenido un dominio incontestable en los torneos franceses.

París, Francia .- El París Saint-Germain comunicó este viernes la renovación de Luis Enrique Martínez como entrenador del equipo hasta 2030, según anunció antes del inicio del encuentro contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

En total, desde que Luis Enrique lo dirige, el París Saint-Germain ha ganado doce de los dieciséis títulos por los que ha competido, desde 2023-24 en adelante.

En esta temporada ya ha sido campeón de la Supercopa de Europa, con una victoria por 2-1 frente al Aston Villa el pasado agosto, aunque también perdió la Supercopa de Francia frente al Lens.

La pasada campaña ganó cinco títulos: la tercera ‘Ligue 1’ de Luis Enrique más las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental, además de la citada Liga de Campeones. Sólo no consiguió la copa de Francia en 2025-26.

En 2024-25, se impuso por 5-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, pero también ganó cuatro de los cinco títulos por los que jugó: la liga, la Copa y la Supercopa de Francia y la Champions. Todos menos el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la derrota por 3-0 con el Chelsea en el encuentro decisivo.

Luis Enrique, que ha dirigido 178 partidos a su actual equipo, ya ganó tres títulos a su llegada en 2023-24: la liga, Copa y Supercopa de Francia.