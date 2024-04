Lobos UPNFM y las razones que lo tienen prácticamente sentenciado al descenso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde los constantes cambios de entrenadores por diferentes circunstancias hasta los actos de indisciplina dentro del plantel, muchas han sido las razones por las que hoy los Lobos de la UPNFM están al borde del descenso.

Hacer solo 24 de 99 puntos posibles en 33 juegos disputados entre los dos torneos (Apertura y Clausura) da la pauta de que son varias las causas que se han juntado para el equipo estudioso esté a punto de poner fin a siete años de estadía en la Liga Nacional de Honduras.

“No me gusta hablar de lo que ya se dio porque no resolvemos nada, aparte que pasaron colegas que tuvieron situaciones complicadas de salud. Quiérase o no, eso pasa factura. Yo fui claro y les dije a los directivos que no iba a ser fácil”, dice Orlando López, el actual entrenador de una institución que ha movido el banquillo como nunca antes en su historia.

Luego de escudriñar en los detalles, en EL HERALDO le contamos cuáles han sido los motivos que tienen a los pedagogos virtualmente condenados a irse de la Liga Nacional.