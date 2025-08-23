Levante vs Barcelona EN VIVO: Hora del partido y canal dónde se puede ver en directo

Valencia, España.- El Barcelona, lanzado sobre el césped pero atascado en los despachos, buscará la segunda victoria del curso en LaLiga EA Sports este sábado (1:30 PM) ante el recién ascendido Levante, que vivirá una jornada especial con el regreso del fútbol de Primera División al Ciutat de Valencia tras tres cursos de ausencia.

Deportivamente, el equipo de Hansi Flick ha arrancado la campaña como terminó la anterior, propulsado por un juego ofensivo e intenso que le permitió acumular buenas sensaciones durante la pretemporada y debutar en LaLiga con una victoria sobre el Mallorca (0-3) con goles de Raphael Dias 'Raphinha', Ferran Torres y Lamine Yamal.

Sin embargo, la actualidad azulgrana viene marcada por cuestiones ajenas al rendimiento de sus futbolistas, como la incierta fecha de regreso al Spotify Camp Nou, las dificultades para inscribir a los jugadores que aún no han sido dados de alta y la posible venta del centrocampista Marc Casadó en contra del criterio del entrenador.

Flick defendió en la rueda de prensa de este viernes que Casadó no quiere irse y él desea que se quede, pero la realidad es que el club deja la puerta abierta a su venta por razones económicas si llega la oferta adecuada, pues el Barcelona cuenta con siete futbolistas para tres posiciones en el centro del campo.

Asimismo, se espera que el técnico dé continuidad al once titular que ganó en Son Moix. La principal duda es Frenkie de Jong, que esta semana ha sido padre por segunda vez y se ha ejercitado a menor ritmo que sus compañeros, por lo que Pablo Páez Gavira 'Gavi' opta a ocupar su puesto de inicio y el neerlandés podría empezar en el banquillo.

Por otra parte, el delantero Robert Lewandowski, baja en Mallorca por unos problemas en el bíceps femoral, completó la segunda sesión con normalidad y se espera que entre en la convocatoria, aunque el goleador Ferran Torres parte con ventaja para ser titular.

Con las bajas confirmadas por lesión de Ter Stegen y Marc Bernal, el Barça trabaja a contrarreloj para cerrar la desvinculación del centrocampista Oriol Romeu, que no entra en los planes de Flick, y abrir margen salarial para la inscripción del defensa Gerard Martín.

Tampoco están dados de alta el portero Wojciech Szczesny y el extremo Roony Bardghji, que se quedará en Barcelona y este viernes disputará un amistoso con el filial junto al lateral Héctor Fort, que podría salir del club antes del cierre del mercado.

Tras la derrota contra el Alavés (2-1) con un gol en el tiempo añadido, el Levante jugará el primer partido de la máxima categoría en Orriols desde su descenso en 2022. De la mano de Julián Calero y como campeón de la Liga Hypermotion, el equipo azulgrana se cruza con los de Hansi Flick.

Ya lo avisó en la primera jornada el técnico levantinista: "No podemos ir con cara de perdedores, pobrecitos, ni simpáticos, sino de competidores. Con el Barcelona, todavía menos".

El Levante iniciará el partido, seguramente, con su habitual sistema de cinco defensas para intentar tapar los máximos huecos posibles al equipo culé.

En ataque deberá ser determinante y aprovechar las oportunidades que tenga. Para ello tendrá a su gran estrella del ascenso, Carlos Álvarez, que salió en los últimos minutos en el primer partido de LaLiga tras la pubalgia que le ha lastrado desde el inicio de la pretemporada. Además, contará con su nuevo refuerzo, el mediapunta gallego Iker Losada, que llega cedido del Betis.

Para este encuentro son baja algunos de los nuevos fichajes como Kervin Arriaga, Alan Matturro y Alfonso Pastor, mientras que Jon Ander Olasagasti será novedad en la convocatoria, tras recuperarse de sus molestias físicas de las últimas semanas. Goduine Koyalipou es duda y le realizarán una prueba de última hora, aunque probablemente sea baja también.

El once inicial de Calero será por tanto similar al que eligió en la primera jornada, con el único cambio de la entrada de Carlos Álvarez.

El Levante sólo ha derrotado al Barcelona en tres ocasiones en las treinta y dos veces que se han enfrentado en Primera División. Las tres victorias del Levante fueron como local, la más reciente en el curso 2019-2020 al vencer al Barça por 3-1.

El conjunto ‘granota’ querrá aferrarse a que el Barcelona sólo ha logrado dos triunfos en sus últimas cinco visitas al Ciutat de València, donde no juega desde abril de 2022 en un partido en el que se impuso por 2-3, con goles de Aubameyang, Pedri y De Jong, que marcó el gol del triunfo visitante en el minuto 92.

- Alineaciones probables:

Levante: Pablo Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Víctor García o Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugui; Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Árbitro: Alejandro Hernández (C. Canario)

Estadio: Ciutat de València.