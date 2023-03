¡Legionaria hondureña es fichada en Europa! Barbara Murillo, capitana de la H femenil y su historia

“Fue algo muy bonito y algo que siempre soñé viajar fuera del país y poder viajar. Originalmente siempre fui lateral o volante izquierdo ya que soy zurda, pero todos los partidos que jugué como central. Se me acercó la gente de Colombia y me ofrecieron jugar allá”.

“Es un sueño hecho realidad. No me la creía. Estaba llegando en un proceso que iba a cambiar lo que era el fútbol femenil de la selección de Honduras yo creo que llegaría en el proceso más bonito”.

“Honestamente no iba con eso, yo lo que quería era jugar con la selección, un sueño. Lo único que hice fue llorar porque no me lo imagine.

Fue algo tan bonito en especial cuando jugamos un amistoso con El Salvador y yo me imaginaba como se han de sentir esas jugadoras como las de Estados Unidos cuando escuchan el himno de su país y después me toco experimentarlo, honestamente lloré no pude contenerme y me sentí súper feliz”.

Además tuvo una gran oportunidad de realizar la pretemporada con Pachuca en México donde compartió con las estrellas Charlyn Corral y Jennifer Hermoso.