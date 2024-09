Yamal habla sobre candidatura a Balón de Oro y de comparación con Messi

“No me quiero ir nunca del Barça , quiero ser una leyenda aquí”, dijo Yamal , que recordó su debut en el equipo: “Llegué antes que todo, me quedé escondido hasta que salieron todos y luego salí yo. El primer partido, la primera parte fue lamentable, pero en la segunda marqué y di una asistencia a Ansu” (Fati).

Al recordar la victoria de la selecciòn española en la Eurocopa, Yamal comentó: “Desde la Eurocopa la gente está feliz y veo a la gente sonriente. Es un sueño”.Sobre el futuro de Nico Williams, jugador del Athletic Club, dijo: “Me gustaría jugar cada semana con él, claro que sí”.

Lamine Yamal dijo que lleva bien la fama: “Mi madre es la manera de mantener los pies en el suelo, ella es quien manda a mi representante”.

Sobre la comparaciones con Leo Messi, Yamal señaló: “Que te comparen con el mejor de la historia... Gusta, pero quiero ser yo y además llegar a eso es imposible”. Y recordó una foto en la que aparece junto al astro argentino cuando era un bebé: “Si me traspasó un poco sus poderes... Pero me falta mucho. Me contó mi madre que fue un sorteo para un calendario y me tocó. Si es ahora, fuá...”.

De los episodios de racismo en el fútbol, Yamal dijo: “No merece la pena decir nada ni tengo nada que responder. Sabemos nuestros valores y no vale la pena”.

Además, anunció que será el presidente de uno de los equipos de la Kings League, cuya temporada 2024/25 comienza el 15 de septiembre.

“Voy a tener un equipo en la Kings League. Me mola mucho y les voy a meter caña. Voy a hacer un equipo con mis jugadores, presidente y entrenador. Les diré que espabilen”, dijo.