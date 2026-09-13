Kervin Arriaga como titular en triunfo del AEK Atenas sobre el Asteras Tripolis

Trípoli, Grecia.- El mediocampista hondureño Kervin Arriaga dio vuelta a la página tras su paso por el Levante de España, club que recientemente cayó derrotado 2-4 ante un inspirado FC Barcelona. Ahora, el catracho está enfocado al cien por cien en su nuevo reto en el fútbol europeo con el AEK de Atenas. La gran noticia para el jugador centroamericano llegó este fin de semana durante el partido frente al Asteras. "El Misilito" apareció por primera vez en el alineación titular de su equipo, lo que demuestra la confianza que se está ganando dentro del plantel.

Kervin Arriaga disputó un total de 52 minutos sobre el terreno de juego en un encuentro que terminó igualado 1-1. A pesar del esfuerzo, el club no logró mantener el impulso positivo que traía tras haber conseguido un valioso triunfo en la Champions League contra el LASK. Con este resultado, el AEK de Atenas se coloca en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con ocho puntos. Aunque se mantienen invictos en lo que va del torneo local, el balance refleja dos victorias y dos empates en cuatro jornadas disputadas.