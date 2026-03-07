Kervin Arriaga regresa en empate del Levante ante Girona y siguen en problemas en LaLiga

Valencia, España.- El mediocampista hondureño Kervin Arriaga regresó este sábado 7 de marzo a las canchas luego de cumplir una sanción de tres partidos, siendo parte del empate entre Levante por 1-1 frente al Girona FC en la jornada 27 de LaLiga de España.

El volante catracho, conocido por su fortaleza física, capacidad de recuperación y presencia en el mediocampo, volvió a estar disponible para el conjunto valenciano tras perderse tres encuentros por suspensión luego de haber sido expulsado en una jornada anterior. Su regreso representa un refuerzo importante para el equipo en un momento clave de la temporada.

El Levante abrió el marcador con la anotación de Carlos Espi al minuto 50. Kervin Arriaga inició como suplente en el estadio Ciutat de Valencia y al minuto 50, Jon Ander Olasagasti vio la tarjeta roja dejando al Levante con un jugador menos y el Misilito saltó al césped al minuto 66 en lugar de Iván Romero.

Pero en el descuento, exactamente al minuto 90+4, Joel Roca perforó el arco de los locales para finalmente la igualdad de 1-1 en el compromiso liguero tras la revisión del VAR. Con este empate, el Levante alcanzó 22 puntos en 27 jornadas, sigue en la penúltima posición de LaLiga de España.

Levante lucha por la permanencia continúa siendo una de las grandes preocupaciones del club en la recta final del campeonato.

La presencia de Arriaga vuelve a darle mayor solidez al mediocampo del Levante, ya que el hondureño se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema del equipo gracias a su intensidad en la recuperación de balón, su despliegue físico y su capacidad para romper líneas desde la zona central.

El futbolista de la Selección de Honduras espera ahora recuperar ritmo de competencia y seguir sumando minutos para ayudar a su club a mejorar su situación en LaLiga, donde cada punto será clave en la batalla por evitar el descenso en las últimas jornadas del torneo.

Para Arriaga, este regreso también representa una oportunidad de retomar protagonismo a nivel internacional, ya que su rendimiento en el fútbol español es seguido de cerca por el entorno de la selección hondureña de cara a los próximos compromisos oficiales.