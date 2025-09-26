  1. Inicio
Kervin Arriaga se recupera y es convocado por el Levante para partido ante Getafe

El hondureño Kervin Arriaga salió con molestias en el pasado partido con el Levante ante Real Madrid, pese a ello, fue convocado para visita a Getafe

  • 26 de septiembre de 2025 a las 15:18
Kervin Arriaga jugó 25 minutos en el pasado partido de Levante ante el Real Madrid.

 Foto: Cortesía

Valencia, España.- Al parecer lo de Kervin Arriaga tras el final del partido del Levante ante el Real Madrid solo quedó en el susto, ya que ha entrado en convocatoria para el próximo partido.

El volante hondureño ingresó al minuto 65 para el Levante en el choque ante el Real Madrid, se gastó un buen partido pese a la derrota, pero cuando ya todo había culminado, Arriaga se marchó del estadio con una venda en su rodilla derecha y cojeando.

Kervin Arriaga se retiró con molestias tras partido del Levante ante Real Madrid

Lo que encendió las alarmas para el equipo 'Azulgrana' y para Reinaldo Rueda, quien cuenta con él para los partido de eliminatoria ante Costa Rica y Haití.

Fue el mismo técnico del Levante, Julián Calero, que detalló qué es lo que realmente pasa con el futbolista catracho y lo que pasa con el dolor que sufrió.

Se conoce el informe médico de Kervin Arriaga luego de salir cojeando

"Con Kervin hay que ir despacio porque ha tenido molestias, la lesión que tuvo, después de la recuperación ha tenido otras partes con molestias, no queremos meterle tanto para que no se vuelva a romper, por más que a mi me apetece (como jugador), estamos protegiéndolo mientras coge minutos", dijo.

También dejó claro que este será un proceso que puede llevar semanas. "Vamos a ir viendo estos días, porque es un jugador que está llamado a ser importante, porque, se intuye no".

Kervin Arriaga se recupera y es convocado por el Levante para partido ante Getafe

El Levante giró convocatoria para el juego de este sábado en casa del Getafe por la fecha siete de la temporada de LaLiga a las 6:00 de la mañana hora hondureña, dos de la tarde hora local.

