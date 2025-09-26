Kervin Arriaga se recupera y es convocado por el Levante para partido ante Getafe

Valencia, España.- Al parecer lo de Kervin Arriaga tras el final del partido del Levante ante el Real Madrid solo quedó en el susto, ya que ha entrado en convocatoria para el próximo partido. El volante hondureño ingresó al minuto 65 para el Levante en el choque ante el Real Madrid, se gastó un buen partido pese a la derrota, pero cuando ya todo había culminado, Arriaga se marchó del estadio con una venda en su rodilla derecha y cojeando.

Lo que encendió las alarmas para el equipo 'Azulgrana' y para Reinaldo Rueda, quien cuenta con él para los partido de eliminatoria ante Costa Rica y Haití. Fue el mismo técnico del Levante, Julián Calero, que detalló qué es lo que realmente pasa con el futbolista catracho y lo que pasa con el dolor que sufrió.

"Con Kervin hay que ir despacio porque ha tenido molestias, la lesión que tuvo, después de la recuperación ha tenido otras partes con molestias, no queremos meterle tanto para que no se vuelva a romper, por más que a mi me apetece (como jugador), estamos protegiéndolo mientras coge minutos", dijo. También dejó claro que este será un proceso que puede llevar semanas. "Vamos a ir viendo estos días, porque es un jugador que está llamado a ser importante, porque, se intuye no".