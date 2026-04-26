Juticalpa vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- La recta final del torneo entra en su punto más caliente y este domingo 6 de abril se vivirá un duelo que puede marcar destinos en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Juticalpa FC será anfitrión de Lobos UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un compromiso programado para las 7:30 de la noche que bajará el telón de la jornada 21.

RESULTADO ACTUALIZADO: JUTICALPA 0-0 UPNFM.

Más allá de los nombres, el contexto convierte este partido en uno de los más determinantes del fin de semana. El equipo local atraviesa un panorama complicado: último en la tabla con 15 puntos, llega obligado a responder en casa si quiere mantener vivas sus aspiraciones de seguir en la primera división. La presión es máxima y cada minuto contará, porque un resultado negativo podría dejarlo al borde del descenso a falta de una sola jornada.

Juticalpa sabe que no puede fallar. La urgencia por sumar tres puntos no solo pasa por la tabla, sino también por lo anímico en un cierre donde cualquier detalle puede inclinar la balanza. El margen de error es prácticamente inexistente y el equipo deberá mostrar carácter en un escenario donde se juega más que un simple partido.

Del otro lado, los universitarios tampoco llegan con tranquilidad. Ubicados en la novena posición con 18 unidades, el conjunto dirigido por Salomón Nazar mantiene una leve esperanza de colarse en la fase final, pero para ello necesita ganar y esperar otros resultados. La irregularidad ha sido su principal obstáculo durante el campeonato, aunque aún tienen una última oportunidad para mantenerse en la pelea.

El choque, entonces, enfrenta dos realidades urgentes: uno pelea por sobrevivir y el otro por no quedarse fuera de la fiesta grande. Con tanto en juego, se espera un encuentro tenso, de mucha disputa en cada balón y con un desenlace que podría definirse en los detalles. En Juticalpa no solo se juegan tres puntos, se juegan el futuro.