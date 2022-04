José Escalante señala al presidente Luis Cruz como el responsable de la crisis en el Vida

La drástica determinación de la junta directiva generó todo tipo de reacciones, pero uno de los que no ocultó su disgusto fue José Escalante, quien tildó como culpable a Luis Cruz de que el equipo se encuentre fuera de puestos de liguilla.

“¿Quién quiere apostar que Vida no clasifica al repechaje? Después de lo que hizo Luis Cruz ha terminado con el equipo. Ojalá los medios exijan conferencia de prensa de estos jugadores separados. Ya me enteré que no les permiten hablar con la prensa”, escribió en su cuenta de Twitter el futbolista que actualmente milita en el Cavalry FC de Canadá.

