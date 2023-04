Jorge Benguché: “Queremos que el profe Troglio se quede muchos años más con Olimpia”

“Estoy pasando un gran momento, pero también he vivido momentos difíciles, pero sabía que el trabajo es lo que te lleva a estar bien y me he mantenido en esa línea de no bajar los brazos y es la clave de todo”, dijo Benguché a TVC quien suma 8 goles en 14 fechas del torneo.

No me considero un jugador tan rápido, entonces, lo que hago es tratar de meterme por delante de la carrera de los defensas, y por allí las cosas se le dificultan. Ya una vez embalado y me le voy por enfrente, o me atropella o se aparta. Yo trato de ponérmele de frente a todos porque en velocidad es mentira que puedo ganar, así no puede pasar.

Es un técnico que me dice que cuando gire con el balón controlado que encare y vaya sobre los centrales. Yo trato de hacer lo que me dice el profe, ya una vez en carrera trato de buscar el pase y ver la distancia en la que está el marco.

Eso lo trabajo con entrenamiento y es un golazo, creo que yo... bueno, uno no se da cuenta cuando está jugando no lo ve. Pero es una definición buena, es distinto.

El viajar a Portugal fue una alegría inmensa, aprendí mucho y no iba bien. Las cosas en sí no iban bien, salí en medio de la pandemia del Covid, ya tenía como dos meses parado, no venía con el ritmo de juego con el que tenía que ir. Allá de inmediato entré a jugar y no me salían las cosas, estaba mal, sentía que no estaba, por allí va la cuestión.

Trabajo mental de Pedro Troglio

La afición y la gente... me di cuenta de muchísimas cosas, de situaciones de cómo es esto, no le tomé mucha importancia y estaba pensando en trabajar, en mejorar en sí mismo. Se me marcó todo de que podía dar más, pero ahora se está dando, no hay otra cosa más que echarle ganas y sentir que tienes capacidad.