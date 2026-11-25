Tegucigalpa, Honduras.- El experimentado delantero hondureño Jorge Benguché podría ponerle fin a su etapa con el Club Olimpia Deportivo para emprender una nueva aventura en el fútbol internacional.

El atacante catracho despierta el interés de varios equipos del extranjero, pero uno de los que más fuerte estaría apostando por sus servicios es la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El futuro del atacante comienza a generar expectativa de cara a la próxima temporada. Benguché finaliza su contrato con el conjunto merengue en diciembre, una vez concluya el torneo Apertura 2026, por lo que tendría la posibilidad de negociar como agente libre si no alcanza un acuerdo para renovar su vínculo con los albos.

La situación contractual del delantero abre un escenario interesante en el mercado centroamericano. Mientras Olimpia buscaría mantener a uno de sus referentes ofensivos, Diario El Heraldo conoció que desde Costa Rica habría surgido una propuesta concreta para intentar convencer al futbolista de cambiar de camiseta y probar suerte nuevamente fuera de Honduras.

De acuerdo con la información sobre el interés del conjunto costarricense, Alajuelense ya habría presentado una propuesta formal a Benguché, acompañada de un plan deportivo en el que le manifiesta su intención de incorporarlo para la próxima campaña. La oferta contemplaría un contrato por dos temporadas, una señal de que los manudos buscarían asegurar su incorporación a mediano plazo.

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El equipo rojinegro tendría al atacante hondureño entre sus prioridades para reforzar la zona ofensiva. Su experiencia, capacidad física y recorrido en competiciones nacionales e internacionales serían factores importantes para un club que pretende contar con una referencia de área para sus próximos desafíos.

El interés de la Liga Deportiva Alajuelense representa una posibilidad importante para Benguché, quien podría volver a salir del país para continuar su carrera profesional.

El delantero ya conoce el fútbol internacional ya que ha pasado por las Ligas de Portugal (Boavista F. C.), Uruguay (Cerro Largo) y Suiza (A. C. Bellinzona), por lo que cuenta con experiencia en escenarios de alta exigencia, condiciones que podrían facilitar su adaptación a una nueva institución.

Por ahora, la situación contractual será determinante para definir su futuro. Olimpia habría realizado acercamientos para extender su vínculo, pero el interés de equipos extranjeros coloca al futbolista ante la posibilidad de analizar otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

La propuesta de Alajuelense podría convertirse en un factor importante en las negociaciones. Si no se concreta una renovación con el equipo hondureño y se cumplen las condiciones planteadas por el club costarricense, Benguché tendría la oportunidad de iniciar una nueva etapa como legionario.

En el presente torneo Apertura 2026, Benguché suma cuatro goles en la Liga Nacional de Honduras. Aunque su rendimiento en esta campaña forma parte de la evaluación deportiva, su experiencia acumulada y su trayectoria con Olimpia constituyen argumentos relevantes para los equipos interesados en sus servicios.

Durante su trayectoria con Olimpia, Benguché ha sido parte de la conquista de 12 títulos oficiales, nueve campeonatos de Liga Nacional, dos títulos de la Liga Concacaf y una Supercopa. Un palmarés que refleja su participación en una de las etapas competitivas del conjunto albo.