Jonathan Rubio se sincera: Habla de Rueda y responde a su no convocatoria: “Espero que Honduras esté en el Mundial”

Sí. Claro que sí. Estar en la Selección es lo que todo jugador desea. En mi caso siempre está la ilusión de estar, la Selección es algo lindo representarlo. Claro que si me llaman voy a decir que sí, pero es algo que no me quita el sueño, porque conmigo la Selección siempre ha sido así, siempre fue difícil mi llamado. Estoy consciente que ahora en Angola será más difícil, pero siempre la primera y última palabra la tiene Dios, él sabe todas las cosas, así que el llamado llega estaremos con toda la ilusión.

¿Siente que ha sido injusto su no llamado a La H por lo hecho en el 2022-2023?

Injusto no. En el fútbol soy de la opinión que no hay justicia ni injusticia. El haber estado en Portugal en primera y segunda división nunca se valoró mucho y ahora estando en África la gente lo valora menos. Por ahí puede ser que el profesor tenga mentalidad diferente, tiene mucha experiencia, puede venir el llamado, pero es algo que no me quita el sueño. Si llega bien, si no gracias a Dios. Pero si llega ese llamado lo haremos con mucha ilusión de poder hacer bien las cosas, como cuando lo hice cuando se dio la oportunidad.

¿Cuándo Reinaldo Rueda tuvo su primera etapa, qué era de la vida Jonathan Rubio?