Jonathan Bornstein tras salir de Vida: “El último equipo en mi carrera”

En la charla el ex seleccionado de los Estados Unidos reveló que es muy posible que el Vida haya sido el último equipo en su carrera profesional, pues ya ha disfrutado mucho de este deporte.

Estoy viendo, ahora lo que quiero es disfrutar un poco con mi familia, y luego veremos que vendrá más adelante. Yo he disfrutado del juego por todos estos años y creo que el Vida fue el último equipo en mi carrera.

¿Qué tal la experiencia en el fútbol hondureño?

La experiencia fue excepcional, en cada lugar en el que he estado he vivido cosas muy buenas. En el Vida me gustó mucho compartir con mis compañeros y conocer La Ceiba y muchas ciudades de Honduras.

La razón por la que yo fui fue para conocer a los hondureños y a un país que me ha dado tanto cariño y apoyo en mi carrera. En general fue muy especial.