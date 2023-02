Joana Sanz pide el divorcio a Dani Alves mientras se define su futuro en prisión

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, posteó Sanz luego de que su esposo fuera detenido.

Sin embargo, el apoyo de Sanz se fue revirtiendo con el paso de los días, hasta el punto de llegar a pedirle el divorcio.

Y es que las pruebas y contundentes testimonios cada vez más han ido hundiendo la posibilidad de que Dani Alves resulte inocente, lo cual ha llevado a Joana Sanz ha tomar la irremediable decisión.

La ruptura de Dani Alves con su esposa es tan evidente que la modelo y empresaria española ha borrado todas las fotos que tenía junto a su marido en Instagram, salvo una en la que aparecen en una campaña publicitaria.