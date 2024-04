Jairo López: quitarle el invicto al Olimpia sería como un premio mayor

TOCOA, COLÓN, HONDURAS.- El Real Sociedad de Tocoa vive un momento tenso, hay presión. Cuerpo técnico, jugadores y directivos no se perdonan la derrota 0-1 en el partido anterior contra la UPNFM, lo que provocó un cismo. Sin embargo, el entrenamiento del martes sirvió para sacudirse las penas, sincerarse y comprometerse con miras al futuro próximo: Olimpia este jueves en el estadio Francisco Martínez Durón. La frase tirada por el asistente técnico del Real Sociedad, Daniel Mosquera, da fe de eso: “le quitaremos el invicto al Olimpia, renaceremos y nos reivindicaremos”, comenta. El gigante de Aguán se presenta en la teoría como la próxima víctima del hasta ahora invencible Olimpia cuando este jueves se enfrenten en el estadio Francisco Martínez de Tocoa a las 7:15 pm por la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo albo, actual bicampeón, tiene más de un año de no perder, llega para exponer un invicto de 43 juegos de la mano del técnico argentino Pedro Troglio.

Pero el entrenador del equipo coloneño, el colombiano Jhon Jairo López, mira el juego de mañana como una oportunidad para reaccionar tras la temporada irregular que han protagonizado y que los tiene en séptimo lugar con 15 puntos. Sobre el juego comenta: “nosotros, más que estar pensando en el invicto del Olimpia, pensamos en lo de nosotros, es un partido de local donde seguramente vendrá mucha afición a apoyarnos. Como te lo dije en una entrevista anterior: si me pones a escoger entre quitarle el invicto al Olimpia y entrar a la liguilla, prefiero lo segundo, lo mantengo. No soy un entrenador que vivo con sangre en el ojo. Repito, de qué nos sirve vencer al Olimpia y no conseguir el objetivo que nos trazamos, el de ingresar a la liguilla. Prefiero clasificar que quitar un invicto”. El estratega colombiano reconoce que vencer al león no es algo cotidiano y si lo logran sería una alegría muy grande para la afición tocoeña porque el adversario tiene más de un año de estar ganando todo en Honduras. “Tenemos claro que hay que ganar, sumar, si es con Olimpia sería más alegría todavía. No me obsesiona el invicto del Olimpia, algún día se le va a tener que terminar, y si es aquí el jueves, pues encantado”.

-ENTREVISTA-

¿Qué sientes los técnicos de los restantes nueve equipos de la liga profesional al no poderle ganar al Olimpia? “Yo siempre lo he dicho, el profesor Pedro Troglio y sus dirigidos deben tener un gran nivel para contar con esa capacidad de no perder en 43 partidos, eso no ha sido gratis, él ha sabido direccionar un grupo, le ha sacado el mayor rendimiento posible, si el resto de los equipos no le hemos podido ganar, no hemos hecho las cosas bien o no le hemos jugado como le tenemos que jugar. Ellos tienen jugadores muy buenos, que marcan la diferencia aquí en Honduras, se han mantenido ahí y si han quedado campeones, es por algo”. ¿Es tan bueno el Olimpia o son muy malos los restantes nueve equipos del fútbol hondureño? Pues bueno, ahí está el nivel del fútbol hondureño, para nadie es un secreto, da tristeza. No es lo mismo el fútbol de los años 2008 o 2009, cuando Honduras gozaba de un fútbol más parejo a como está ahora. Los mejores jugadores los tiene Olimpia ahora y por eso hace lo que hace. Nosotros tratamos de pelearle, pero no hemos podido, esa es la triste realidad. ¿Pero entonces el invicto del Olimpia va para más largo porque a ningún rival le obsesiona quitárselo? No es que no obsesiona, el tema es lo que uno trabaja durante la semana ante un rival como Olimpia que maneja muchas situaciones de juego. Por ejemplo, el torneo pasado nosotros sometimos al Olimpia en nuestro estadio, pero cuando no les salía con fútbol al pie comenzaron a lanzar pelotas, ellos son un equipo que ganan por arriba y por bajo, tienen variedad en el juego y ahí es donde desestabiliza”.

¿Pero sí le gustaría que fuera el Real Sociedad de Jhon Jairo el que le quita el invicto al Olimpia? Pues sería bueno, pero no es mi obsesión, no me trasnocha, no me desvela quitarle el invicto al Olimpia. Mi preocupación y mi objetivo a cumplir con los jugadores, es clasificar el equipo a la liguilla, si se da que le quitemos el invicto al Olimpia, será como un premio mayor. ¿Y el duelo de banquillos contra Pedro Troglio cómo piensa que va estar? Siempre hemos tenido duelos interesantes con Pedro Troglio, él ha reconocido también en conferencias de prensa que mis equipos lo han complicado, ojalá que el jueves sea uno de esos juegos. Troglio es al único técnico que no le he podido ganar un partido y el Olimpia al único equipo que no he podido vencer con los equipos que he dirigido, pero como dice mi mamá: ´tanto va el cántaro al agua que al final se quiebra´. Esperamos que pueda ser este jueves que derrotemos al Olimpia, los jugadores tienen las ganas, toda la vida no va a durar el invicto del Olimpia, algún día va a perder, es algo normal. Barcelona, con aquel equipo liderado por Lionel Messi, estuvo muchos años siendo campeón de la Liga de España y de Europa, pero hoy esa generación se perdió y están sacando entrenadores a punta y pala, no duran ni un año. ¿Está completo el equipo o tiene bajas para enfrentar al Olimpia? No, está el tema de Marco Tulio Vega, Carlos Bernárdez, Matías Soto y Daniel Quiroz, que están lesionados, son tratados y evaluados por el equipo médico. Nuestro portero Francisco “Panchi” Reyes también está inhabilitado por 21 días, pero ya están habilitados Luis Ortiz y Deyron Martínez. ¿Puede aprovechar la circunstancia Real Sociedad de que Olimpia no contará con dos jugadores claves como lo son Michael chirinos y Edwin Rodríguez? Olimpia tiene para sacar tres equipos titulares, ahí aparecerán con Solani Solano, faltan dos, pero aparecen dos iguales o mejores. Al Olimpia para ganarle hay que atacarlo, ir al frente, de lo contrario es complicado.

¿Entonces Real Sociedad se le irá al frente, lo atacará? Esa es la idea, ese es el ADN mío, yo nunca salgo a defenderme, prefiero morir con las botas puestas que vivir encerrado atrás, aparte que el grupo no siente eso, no le gusta esperar a los equipos. Saldremos a buscar el resultado, no hay otra forma de ganarle al Olimpia”. ¿Qué le pidió a los jugadores en la charla técnica antes del entrenamiento? Les pedí compromiso, aquí no necesita uno motivar a nadie, solo el hecho de jugar contra Olimpia es un plus diferente. Nosotros al Olimpia le hicimos un partido muy bueno en San Pedro Sula, perdimos 2-1, pero lo sometimos los últimos 30 minutos del partido, estuvimos a punto de empatar, al final no se pudo porque Olimpia se echó para atrás y jugó a la contra. Para este partido hay que estar lúcido en defensa y concretar las oportunidades que tengamos en ataque. Al Olimpia hay que matarlo hasta el minuto 95 o todo lo que descuente el árbitro.

¿Qué es lo más peligroso del Olimpia? Es un equipo compacto, tienen muy buenos defensas y volantes, además que sus delanteros son muy efectivos. Juegan con la experiencia y tranquilidad que tanto los que están en la cancha como los que están esperando entrar tienen calidad. ¿Para usted a este Olimpia la Liga le queda chica y tiene la capacidad de ser bicampeón invicto? Para nadie es un secreto, lo puede lograr, ya lleva dos títulos seguidos. Está en el camino del torneo anterior, clasificaron de primero y son líderes, es prácticamente la misma historia, tienen una generación de jugadores muy buena, por eso sus números, pero este jueves cualquier cosa puede pasar. Su equipo está en séptimo lugar con 15 puntos, ¿cómo califica la campaña del Real Sociedad? No es lo que estábamos esperando, pero casi tenemos los mismos puntos del torneo pasado que clasificamos a la liguilla. A esta fecha el torneo pasado teníamos 16 puntos, ahora sumamos 15, tenemos uno menos. ¿Cómo se imagina este estadio de Tocoa el jueves a las 9:15 de la noche? Espero que la gente nos acompañe y apoye a este grupo de jugadores que ha protagonizado una campaña aceptable, si ganamos el jueves podemos saltar al cuarto lugar.