Emilio Izaguirre analiza eliminación de Honduras: “Algo hacemos mal”

Es difícil que vaya a criticar a un entrenador o jugador si yo lo fui, todos tienen sus comentarios, conclusiones. Lo que miro es que no estamos para esas competencias y ahí está toda la mala preparación, mala organización. La Liga de Costa Rica toda es al cien, los estadios, actualizados los complejos deportivos y aquí vamos a Olancho y es un desastre; ellos creen que ganando partidos en esa cancha hacen bien. ¿Cómo vamos a competir al alto nivel si no estamos?. Cómo va a competir una Sub-17 aquí en esta canchita y las de México trabajan 11 contra 11 y en grama natural; lo estamos haciendo mal. Esta es para los niños de 7 años.

En mi caso que estoy en el fútbol, ¿cómo recomiendo a Luis Vega, Jeison? Ni un equipo de la MLS lo quiere y menos en Grecia, Escocia, ya que allá el ranking es muy importante y no vamos a estar en la Copa América. Jugamos contra El Salvador y nos juega de tú a tú. Estamos haciendo las cosas mal y tenemos que actualizarnos y enfocarnos en hacerlas bien. Hay personas metidas en el fútbol y no saben y por eso estamos pecando en todo esto.

Estar en el ranking 82 es feo, es horrible estar ahí, a mí me gustaba competir y sigo haciéndolo. Algo estamos haciendo mal que todo nos sale mal y es vergonzoso lo que está viviendo la selección y que Costa Rica con un equipo que hace poco viene jugando nos haga esto. Nosotros caímos en desconcentraciones, emotividad y no pudimos. Habían muchas lesiones, pero no es excusa, esto viene ya días. El Mundial es lo único que nos puede salvar a todos los involucrados en el fútbol y si no lo hacemos en este será difícil que lo volvamos lograr.

¿Las autoridades son las principales responsables?

Todos tenemos culpa y si a mí me dan un Sub-17, yo no voy a entrenar en un campito de 30 x 20, no le estoy sacando provecho. La Sub-20 entrena en sintética y juegan en grama, ¿dónde se ve eso?. Luego van a México y les meten seis, es algo penoso que no agarran como muñecos y Honduras no existe para los mexicanos.

¿Qué pasa que no les toman en cuenta jugadores de Motagua en la Sub-20?

Esto viene de años y esto nos tiene incómodos por todo eso, ya Tilguath lo dijo y son temas complejos.

¿Es cierto eso que dijo Tilguath que hay orden para que algunos equipos no se les llame jugadores a la Selección?

Tilguath estuvo en una Sub-20, yo no he estado ahí en el cuerpo técnico, pero ahí está clarito, ya lo dijo alguien que estuvo ahí metido. Es creíble todo eso y es alguien que está demostrando que está haciendo bien las cosas y un mérito grande, una persona que está creciendo.

¿Compartes con que los jugadores deben meterle madurez a la Selección?

Yo di ejemplo de cómo fui tratado en la Selección y cómo son tratados lo de ahora. Creo que cada quien es responsable de lo que dice, pero creo que necesitamos cambiar el chip para el bien de Honduras.

¿Cómo has visto mentalmente a Rougier y que les has dicho para que se recupere?

Yo estuve hablando con él y estuve explicando con varios, hasta me peleé con aficionado en una canchita en Los Ángeles. Yo le dije que él no era toda la parte del error en la Selección, sino el que comete la falta, el que deja cabecear. Estamos fallando en desconcentración, grandeza y no se les puede decir nada. Fui a La Ceiba con él y lo estamos motivando, sé lo que está viviendo y lo duro que es. Esperemos que levante cabeza, sé el tipazo que es, una gran persona y el capitán de Motagua. Dos errores, uno o diez no lo hacen malo.