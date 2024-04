Fenafuth confirma sede para juego Honduras vs Cuba por eliminatoria

En primer lugar externarle todo el apoyo, no solo al profesor Rueda y su cuerpo técnico, sino a todo los jugadores, porque, al final, los jugadores salieron golpeados, nadie quiere estar así, el partido estuvo parejo, ellos hicieron los goles, un par de desconcentraciones y nos arruinaron la fiesta. Al final, el profesor Troglio fue puntual y correcto en decir que estas cosas pasan y que no podemos destruir un proceso, ganamos todos si vamos al Mundial, tenemos que hacer patria en este sentido apoyar este proceso, los jugadores no se olvidaron de jugar bien, son resultados que pasan en el fútbol, que estaban en el presupuesto. Le quiero decir a la gente que apoyen este proceso.

¿El Estadio Nacional sería la sede?

Sí. Al final no tenemos otra cancha: el Morazán no va a estar listo, el Olímpico no ofrece las condiciones de una Selección. Lo más seguro es que se jugará en el Nacional independientemente que la grada no esté terminada.

¿Está consensuado con el propio DT?

No es conjunto, esto es decisión del cuerpo técnica, la Comisión de Selecciones no entra en esto, lo escoge el cuerpo técnico. En ese sentido lo más seguro es que se jugará en el Nacional.

Los amistosos en junio

Siempre se está trabajando con selecciones fuera de Concacaf, lo que nosotros que pretendemos es que se puedan suplir los fogueos que íbamos a tener en Copa América, serían dos selecciones de la misma potencia que estarían en el grupo de Honduras.

¿Vienen trabajos de microciclo?

Sí, vienen tres microciclos a finales de mayo, estamos seguros que la Liga Nacional nos va a colaborar y los equipos también. Repito: este es un proyecto de todos, ya que, al final, si los jugadores de la Liga Nacional van al Mundial tendrán una retribución muy fuerte de FIFA.

¿Amistosos en Estados Unidos?

Sí, esperamos que sean dos, no da más la fecha FIFA, esperemos jugar con el equipo completo.

Proyecto de USAID en Honduras

Estamos contentos de participar en esta iniciativa de USAID, un proyecto que se ha desarrollado en los últimos meses y que hoy culmina con esta entrega parcial de implementos deportivos. Estamos agradecidos con USAID para llevar a cabo este proyecto favorable a los niños de la colonia Pedregal en Tegucigalpa. Y en la Rivera Hernández y Chamelecón de San Pedro Sula. La idea del proyecto es enseñarle que son iguales niños y niñas, erradicar la violencia de género y luchar contra el flagelo que tanto afecta a las niñas y mujeres en Honduras. Agradecemos a USAID

¿Estos dos sectores son los más cercanos o vendrán una ampliación?

Es un proyecto del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de desarrollo social, esperemos no sea el primero, es un éxito, así lo hemos visto y miren a los niños y niñas jugando.