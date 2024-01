¡Oficial! Iván Barton es el árbitro para el amistoso entre Inter Miami de Messi y El Salvador

Al término de aquel partido, Óscar Pareja, entrenador de Orlando City recalcó que hubo criterios suficientes para que Barton mostrara doble amarilla a Messi, situación que no sucedió y al final terminó influyendo en la victoria de los Herons.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla con Leo. No me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, explicó Pareja.