Humberto Rivera responde sobre supuestas ‘argollas’ en el Olancho FC

Samuel García , presidente de los Potros, no se mordió la lengua al asegurar que dentro del plantel del Olancho DC: “este es un equipo argollero, no tiene alma; solo juegan por dinero”.

Ante las declaraciones, el entrenador Humberto Rivera dio declaraciones donde afirma que “Yo no he detectado ningún tipo de argolla en el Olancho y si existiera alguna sería el primero en decirlo porque siempre me he caracterizado por ser directo. Al equipo lo veo trabajar normal, armonía en los jugadores, pero de que hay argollas no lo creo”, citó a TVC.

Y continuó el estratega que los llevó a un subcampeonato por primera vez en la historia del novel equipo del Olancho FC, además de competir en la Copa Centroamericana en 2023.