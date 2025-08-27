Haití convoca jugadores de Premier League de Inglaterra y Francia para enfrentar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Haití, primer rival de Honduras en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, ha revelado la convocatoria final para estos compromisos donde además enfrentará a Costa Rica rumbo a esta competencia.

Los haitianos traen una selección que es una mezcla de jugadores que militan en Europa, en ligas como la Premier de Inglaterra, League 1 de Francia, Portugal, Grecia, Italia y Suiza. Se destacan además algunas figuras que están en la MLS.

Dentro de los convocados sobresale el mediocampista Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. El jugador lleva tres temporadas en este club y ha disputado 65 partidos desde que llegó. En la campaña 2023-2024 jugó 22 compromisos, en la pasada temporada, la 2024-2025 participó en 35.

Mientras que en ataque tiene a jugadores destacados como Frantzdy Pierrot quien es uno de los que ha tenido mucha participación en la primera división de Grecia jugando con el AEK Athenas. Mientras que sus atacantes principales son Don Deedson Louicius que es titular en el FC Dallas de la MLS y Fabrice-Jean Picault, compañero de Lionel Messi y David Ruiz en el Inter Miami.

Los haitianos son un país que fueron colonia de Francia y tiene a muchos jugadores ligados en este país como Carlens Arcus que milita en el Angers, además de Jean-Kévin Duverne que es titular indiscutible en el Nantes, todos de la League 1 de Francia.

Disputarán este partido contra Honduras en Wellington, Curazao, pues no pueden jugar en su país ya que está atravesando una difícil situación política y social, y por esta razón la Concacaf los ha enviado a enfrentar sus duelos fuera de su patria.