Haití convoca jugadores de Premier League de Inglaterra y Francia para enfrentar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Haití, primer rival de Honduras en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, ha revelado la convocatoria final para estos compromisos donde además enfrentará a Costa Rica rumbo a esta competencia.
Los haitianos traen una selección que es una mezcla de jugadores que militan en Europa, en ligas como la Premier de Inglaterra, League 1 de Francia, Portugal, Grecia, Italia y Suiza. Se destacan además algunas figuras que están en la MLS.
Dentro de los convocados sobresale el mediocampista Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. El jugador lleva tres temporadas en este club y ha disputado 65 partidos desde que llegó. En la campaña 2023-2024 jugó 22 compromisos, en la pasada temporada, la 2024-2025 participó en 35.
Mientras que en ataque tiene a jugadores destacados como Frantzdy Pierrot quien es uno de los que ha tenido mucha participación en la primera división de Grecia jugando con el AEK Athenas. Mientras que sus atacantes principales son Don Deedson Louicius que es titular en el FC Dallas de la MLS y Fabrice-Jean Picault, compañero de Lionel Messi y David Ruiz en el Inter Miami.
Los haitianos son un país que fueron colonia de Francia y tiene a muchos jugadores ligados en este país como Carlens Arcus que milita en el Angers, además de Jean-Kévin Duverne que es titular indiscutible en el Nantes, todos de la League 1 de Francia.
Disputarán este partido contra Honduras en Wellington, Curazao, pues no pueden jugar en su país ya que está atravesando una difícil situación política y social, y por esta razón la Concacaf los ha enviado a enfrentar sus duelos fuera de su patria.
Convocatoria de Haití
PORTEROS
Johnny Placide – SC Bastia
Alexandre Pierre – FC Sochaux
Garissone Innocent – Riteriai
DEFENSASCarlens Arcus – Angers SCO
Martin Expérience – AS Nancy
Markhus Lacroix – Colorado Springs FC
Ricardo Adé – LDU Quito
Jean-Kévin Duverne – FC Nantes
Garven Metusala – Colorado Springs FC
Keeto Thermoncy – BSC Young Boys U-19
MEDIOCAMPISTAS
Christopher Attys – Calcio Lecco 1912
Danley Jean Jacques – Philadelphia Union
Leverton Pierre – Vizela
Carl-Fred Sainté – Phoenix Rising FC
Jerry Desdunes – AV Alta FC
Jean Ricner Bellegarde – Wolverhampton
Théo Michel – CD Ibiza
ATACANTES
Don Deedson Louicius – FC Dallas
Fabrice-Jean Picault – Inter Miami
Duckens Nazon – Esteghlal Football Club
Frantzdy Pierrot – AEK Athens
Yassin Fortuné – Vizela
Ruben Providence – Almere City
DT: Sébastien Migné