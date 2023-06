Guatemala da la sorpresa al derrotar a Costa Rica y es líder en el grupo que comparte con Honduras en Juegos Centroamericanos

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Guatemala derrotó 1-0 Costa Rica, en el primer partido del Grupo B en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Previo al inicio del partido pasó lo que ya se había anunciado hace unas semanas y es que el himno de Guatemala no se entonó y tampoco jugó con un uniforme no tradicional, sino que la Bicolor se vistió como Centro Caribe Sports, debido a que la delegación nacional no participa como Guatemala debido a la suspensión que el Comité Olímpico Internacional le impuso al Comité Olímpico Guatemalteco.

El único gol que hubo en el Estadio Las Delicias fue de Anderson Ortiz, nuevo jugador de Comunicaciones FC, en el minuto 80, cuando cerró de forma perfecta la pinza, al meterse entre los centrales para aprovechar un centro de Vidal Paz desde la banda derecha.