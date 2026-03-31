Giancarlo Sacaza tras su debut con Honduras: "Se me salieron las lágrimas cuando canté el himno nacional"

Leganés, España.- El joven defensor Giancarlo Sacaza se refirió a lo que sintió en su debut en la selección mayor de Honduras en el amistoso ante Perú.

El defensor que pertenece pudo jugar por primera vez en la H a sus 22 años bajo el mando de José Francisco Molina, se destaca porque jugó con gran altura pese a su poca experiencia.

"Agradecido con Dios, con mis amigos, con mis seres queridos, por siempre estar ahí conmigo, agradecido con Dios por la oportunidad de debutar y hacerlo de gran manera", comenzó diciendo el central.

También se refirió al encuentro ante Perú que se disputó en Estadio Ontime Butarque, donde querían el triufo.

"Al final no se logró la victoria que queríamos, se dio el empate, deja buenas sensaciones para ser el primer partido de este nuevo cuerpo técnico", dijo.

También reveló lo que sintió cuando salió el terreno de las acciones y lo que sintió cuando sonó el himno nacional de Honduras.

"Se me salieron las lágrimas cuando canté el himno nacional, es un sueño desde niño, solo quería llorar y jugar todo el partido, gracias a Dios se me dio, al final el resultado fue el fruto de un buen trabajo", comentó.

Y cerró. "Siento que el don me ha dado tengo que aprovecharlo para gloria y honra de él para hacer sentir orgullosa a mi familia, todo está en manos de Dios"