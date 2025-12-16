Ganadores del premio The Best 2025 EN VIVO: Así le fue a Mabappé y Ousamaane Dembelé

Doha, Qatar.- Los premios FIFA The Best 2025 se están entregando este martes 16 de diciembre en una cena de gala exclusiva en Doha, Qatar. El evento iniciará alrededor de las 20:00 hora local (11:00 de Honduras) y será transmitido en vivo a través de FIFA.com y la plataforma FIFA+.

ASÍ VAN LOS GANADORES

Mejor afición: El colectivo de seguidores del Zakho SC iraquí ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA a la afición de 2025.

Premio Fairplay: Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, ha sido galardonado con el premio The Best al Juego Limpio.

Premio mejor jugador femenino: La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres ante el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, ha sido galardonada con el premio Marta de los The Best de la FIFA.

Premio Puskas: El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.

Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) superó al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por su labor durante la temporada pasada en el PSG, con el que ganó la Champions League.

Mejor Portera: La inglesa Hannah Hampton (Chelsea) ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA.