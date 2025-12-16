Ganadores del premio The Best 2025 EN VIVO: Así le fue a Mabappé y Ousamaane Dembelé

Doha, Qatar.- Los premios FIFA The Best 2025 se están entregando este martes 16 de diciembre en una cena de gala exclusiva en Doha, Qatar. El evento iniciará alrededor de las 20:00 hora local (11:00 de Honduras) y será transmitido en vivo a través de FIFA.com y la plataforma FIFA+.
ASÍ VAN LOS GANADORES
Mejor afición: El colectivo de seguidores del Zakho SC iraquí ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA a la afición de 2025.
Premio Fairplay: Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, ha sido galardonado con el premio The Best al Juego Limpio.
Premio mejor jugador femenino: La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres ante el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, ha sido galardonada con el premio Marta de los The Best de la FIFA.
Premio Puskas: El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.
Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) superó al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por su labor durante la temporada pasada en el PSG, con el que ganó la Champions League.
Mejor Portera: La inglesa Hannah Hampton (Chelsea) ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA.
Previa del evento
El período que se tuvo en cuenta para la distinción es el comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, poco después de la consagración de Chelsea en el Mundial de Clubes.
Once estrellas conforman la terna principal, entre los que aparece el francés Ousmane Dembélé, ganador del último Balón de Oro tras una temporada de ensueño con el PSG.
Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Raphinha, Harry Kane, Mohamed Salah, Pedri, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Cole Palmer y Vitinha, son los otros favoritos para quedarse con el premio al mejor jugador.
En la categoría femenina, destacan como candidatas al premio a la Mejor Jugadora del año Aitana Bonmatí, Sandy Baltimore, Chloe Kelly, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Kadidiatou Diani, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Ewa Pajor y Claudia Pina.
Además, otros galardones incluyen al Mejor Entrenador masculino, con nominados como Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique y Hansi Flick.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez peleaba por ser el Mejor Arquero, pero horas antes de la ceremonia, FIFA ya anunció que ese premio lo ganó el italiano Gianluigi Donnarumma.
En la gala también se reconocerá a los mejores goles, aficionados , además del “Premio Fair Play”.