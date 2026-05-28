Futuro de Jhow Benavídez: tres equipos lo quieren y lo que ofrece Real España

El mediocampista sampedrano estudia varias ofertas que han llegado a él después de culminar su contrato con la máquina, pero dos de ellas desde antes había determinado declinarlas por decisiones personales y familiares.

San Pedro Sula, Honduras.- Jhow Benavídez , de 30 años de edad, está definiendo su futuro y son horas cruciales para determinar qué pasará con su carrera deportiva después de 13 años vestido de los colores aurinegros del Real España , donde ha alcanzado a celebrar dos títulos (2013, 2017).

Marathón y Olancho FC son dos clubes que se acercaron a Jhow Benavídez tras terminar el campeonato, pero son las dos entidades a las que el fino volante no iría.

Del otro lado, está una fuerte propuesta de un equipo de Tegucigalpa, que son Olimpia o Motagua, y es la única opción que el jugador tomaría en caso de no continuar ligado al equipo españolista para la temporada 2026-27.

La opción que Elías Burbara, presidente del Real España, le ha dado a Jhow es firmar la renovación de contrato por dos años más y con un aumento de salario considerable ya que el rol protagónico del jugador es muy importante.

No obstante, la firma no la puesto por varias razones. Diario El Heraldo ha conocido que Jhow Benavídez siente una presión muy grande que recae en su familia tras cada fracaso del Real España. Cada vez que el club no va bien, él es el blanco de las críticas por más y sus buenos torneos a nivel personal.

Eso siente que le hace daño a su familia y una eventual salida sería quitarle esa presión a los suyos y liberarse de ello, para encontrar la paz fuera de huestes aurinegras. El tiempo pasa, y Jhow Benavídez todavía no se decide y analiza todos los detalles de una posible desvinculación de la máquina.