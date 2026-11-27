Doha, Qatar.- La Selección Sub-17 de Honduras cerró de la peor manera su participación en el Mundial de Qatar 2026. La Mini H fue goleada 6-0 por Japón en la última jornada del Grupo L y se despidió del certamen sin conseguir una victoria y, lo más preocupante, sin anotar un solo gol.
El equipo dirigido por Merling Paz llegó a este compromiso con la obligación de ganar y buscar una diferencia amplia para mantener sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: Japón fue ampliamente superior y aprovechó las debilidades defensivas de los catrachos.
Los japoneses consiguieron una contundente victoria 7-0 que les permitió alcanzar los tres puntos y meterse entre los ocho mejores terceros lugares del campeonato, asegurando su boleto a la siguiente ronda.
Por su parte, Honduras terminó en el último lugar del sector, con tres derrotas consecutivas. En su debut perdió 2-0 ante Serbia, posteriormente cayó 2-0 frente a Colombia y finalmente sufrió el duro 7-0 contra Japón.
La Bicolor se marcha de Qatar con un balance de cero puntos, cero goles anotados y diez recibidos, números que reflejan una participación para el olvido en la máxima competencia juvenil.
Así quedó el Grupo L
La zona tuvo como protagonistas a Serbia y Colombia, que consiguieron los boletos directos a la siguiente ronda, mientras Japón logró mantenerse con vida gracias a su goleada ante Honduras.
Merling Paz, señalado tras el fracaso
La participación de Honduras deja muchas interrogantes sobre el trabajo realizado por Merling Paz al frente de esta generación. El seleccionador no pudo conseguir ninguna victoria en los tres compromisos mundialistas y su equipo tampoco logró marcar un solo tanto.
La goleada ante Japón representa un cierre muy doloroso para una selección que tenía la ilusión de competir y dejar una buena imagen en Qatar, pero que terminó marchándose sin puntos y con una diferencia de goles de -11.
El fracaso mundialista abre el debate sobre el proceso de las selecciones menores de Honduras y el trabajo que deberá realizarse para evitar que una generación vuelva a despedirse de una Copa del Mundo con números tan negativos.