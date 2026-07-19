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FIFA fija postura sobre las pausas de hidratación a horas de la final del Mundial 2026

Arsène Wenger defendió la medida por razones médicas, pero admitió que será sometida a una evaluación profunda al terminar el torneo

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 13:22
FIFA fija postura sobre las pausas de hidratación a horas de la final del Mundial 2026

Arsène Wenger, jefe de Desarrollo del Fútbol Global de la FIFA, aseguró que las polémicas pausas de hidratación serán evaluadas al concluir el Mundial 2026 para determinar su continuidad en futuras competiciones.

 Foto: Redes sociales / FIFA

Estados Unidos.- La FIFA fijó su postura sobre las pausas de hidratación que dividieron opiniones durante el Mundial United 2026: la medida será evaluada en profundidad una vez concluya el torneo para determinar su impacto y su posible aplicación en futuras competencias.

El anuncio llegó a pocas horas de la gran final entre Argentina y España, durante una conferencia del Grupo de Estudio Técnico realizada en el MetLife Stadium, escenario del partido por el título.

Arsène Wenger, jefe de Desarrollo del Fútbol Global de la FIFA, adelantó que las interrupciones no habrían cambiado el desarrollo ni el resultado de los encuentros, aunque aclaró que todavía falta revisar toda la información recopilada.

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“Me pareció que no modificaron los resultados, ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos”, manifestó el ex entrenador francés ante los medios de comunicación.

Medida que dividió al Mundial

Las pausas fueron utilizadas durante los partidos para que los futbolistas pudieran hidratarse, especialmente en las sedes donde las altas temperaturas elevaron el desgaste físico y encendieron las alertas médicas.

Sin embargo, la disposición provocó críticas entre aficionados y especialistas, principalmente cuando se aplicó en estadios techados o en encuentros disputados bajo condiciones menos extremas.

Wenger reconoció que, en esos escenarios, las interrupciones no fueron bien recibidas.

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El directivo defendió que en otros partidos se trató de una necesidad médica para proteger a los jugadores.

La discusión fue tan insistente durante la comparecencia que, tras una tercera pregunta sobre el tema, la FIFA decidió no volver a responder al considerar que su postura ya había quedado clara.

Ahora, el organismo analizará los datos del torneo antes de definir si mantiene, modifica o limita las pausas de hidratación.

La decisión definitiva se conocerá después de la final entre Argentina y España, cuando concluya el primer Mundial disputado con 48 selecciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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