FIFA fija postura sobre las pausas de hidratación a horas de la final del Mundial 2026

Estados Unidos.- La FIFA fijó su postura sobre las pausas de hidratación que dividieron opiniones durante el Mundial United 2026: la medida será evaluada en profundidad una vez concluya el torneo para determinar su impacto y su posible aplicación en futuras competencias. El anuncio llegó a pocas horas de la gran final entre Argentina y España, durante una conferencia del Grupo de Estudio Técnico realizada en el MetLife Stadium, escenario del partido por el título. Arsène Wenger, jefe de Desarrollo del Fútbol Global de la FIFA, adelantó que las interrupciones no habrían cambiado el desarrollo ni el resultado de los encuentros, aunque aclaró que todavía falta revisar toda la información recopilada.

“Me pareció que no modificaron los resultados, ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos”, manifestó el ex entrenador francés ante los medios de comunicación.

Medida que dividió al Mundial

Las pausas fueron utilizadas durante los partidos para que los futbolistas pudieran hidratarse, especialmente en las sedes donde las altas temperaturas elevaron el desgaste físico y encendieron las alertas médicas. Sin embargo, la disposición provocó críticas entre aficionados y especialistas, principalmente cuando se aplicó en estadios techados o en encuentros disputados bajo condiciones menos extremas. Wenger reconoció que, en esos escenarios, las interrupciones no fueron bien recibidas.