¿Cuándo presentarán a Rueda? Fenafuth revela el amistoso en agenda y el estadio donde Honduras será local

Eso es algo que el profesor ha estado trabajando, todavía le faltan algunos detalles por definir. Me dijo que hasta que tuviera el último detalle, no daría nombres, por lo que para el lunes tendrán la información del cuerpo técnico que lo acompañará. Entiendo que lo está terminando de armar, hoy en día estos equipos son más grandes que en el pasado.

Aquí siempre es lo del huevo y la gallina. Yo no puedo decir que él bajó sus pretensiones económicas, pero sí se ajustó a nuestras condiciones de país para poder venir, hizo algún ajuste a lo que había acostumbrado trabajando en Sudamérica. Trabajamos de la mano de los patrocinadores para el financiamento de sus tres años. No es fácil, pero teníamos que traer a alguien de alto nivel para poder clasificar al Mundial. Queremos poner a Honduras en el TOP 3 de Concacaf.

¿Qué otras solicitudes ha hecho el técnico Rueda respecto a su plan de trabajo? ¿y el partido con Guatemala ya es confirmado?

Él ya tiene su plan, con la Liga ya se habló y el primer ajuste es ese partido contra Guatemala, no lo podemos confirmar porque aún no hemos firmado contrato, hay detalles que aún se están trabajando. Cuando ya todo esté definido lo haremos público ya que están cosas que no están en nuestro control, las dos federaciones estamos de acuerdo en jugar el partido, por ahora el contratista está buscando el mejor lugar para la sede. La comunicación con la Liga Nacional está fluida, ellos ya tienen el plan para ese partido amistoso, por lo que no habrá problema, estamos todos unidos ya que este es un proyecto que es de todos, tanto de la prensa, ya que la única manera para llegar al Mundial del 2026 es trabajando juntos.

¿Cómo hará el técnico para trabajar con los selecciones? Ya que se complicaría hacer microciclos por el apretado calendario por Copa Centroamericana.

Ya hay pláticas con algunos legionarios y poco a poco lo haremos con todos los clubes, los visitaremos a todos prontos para tener apoyo de futuras convocatorias. Los jugadores están comprometidos con la Selección y se unirán sin problema. Ya está planificado cuándo será la primera convocatoria, el profesor ya tiene la agenda de las concentraciones que haría, y habrá algunos microciclos en los que no se contarán con algunos jugadores ya que estarán jugando Copa Centroamericana, por lo que ajustará su convocatoria a los jugadores que estén libres.

Recién habló sobre el compromiso de los jugadores, pero se han venido cometiendo actos de indisciplina que el mismo capitán denunció, por lo que escondiendo tampoco se evoluciona. ¿Qué hará la federación para enmendar lo de estos futbolistas que no respetan las concentraciones? De igual manera, ¿qué postura toma la Fenafuth sobre el incidente del fin de semana donde un padre sacó un arma en un juego infantil?

Yo creo que los jugadores están comprometidos, hemos hablados con varios de ellos y así lo han hecho saber para este proceso nuevo que arranque. El cuerpo técnico también impondrá sus directrices y su capitán, hay que darle la libertad para que pongan todas sus reglas, ya que saben qué jugadores hicieron esto y esto. Hubo jugadores que fallaron, y eso lo tenemos en un informe el cuerpo técnico actual, por lo que se tomará medidas al respecto. Los que no estén comprometidos no estarán, así de fácil.

Y respecto al incidente... es un tema de país, no exclusivamente del fútbol. Andar armado en un partido de fútbol, específicamente de niños, no tiene sentido. Lastimosamente es un tema de país, quisiera que no fuera así. Nuestra intención es siempre cuidar a nuestros árbitros y categorías menores, pero hay cosas que pasan del fútbol, ya es un tema de seguridad nacional en donde tenemos que tener más control del uso de armas. Estamos tomando medidas internas hasta donde podemos como fútbol.

¿Qué harán para mejorar la disciplina dentro del camerino? ¿y en qué mejorará la Fenafuth luego de lo que pasó con el amistoso cancelado en Baton Rogue?

El camerino lo manejan los entrendores, nosotros como federación tenemos las cosas donde podemos influir y actuar. Internamente sí hay cosas que estamos ajustando, lastimosamente en lo del partido de Baton Rouge el contratista no cumplió los estándares que ocupabamos, por lo que asumimos esa responsabilidad. En general nunca hubo inconveniente en amistosos previos. Lastimosamente, en esa fecha había poco chance de jugar partidos y en estos amistosos contra selecciones caribeñas los contratistas importantes no suelen meterse por el mercado que representa, siendo ese el problema.

¿Creen que se recuperará la confianza con el nombramiento de Reinaldo Rueda?

Sí. Todavía en el proceso con el Jorge Luis Pinto todo era un fiesta, sino fuera por el gol fantasma de Panamá, hubiesemos clasifcado al Mundial. Cuando llegamos a un acuerdo con el profesor Rueda sentimos un levantón en nuestro estado de ánimo y que haríamos algo bueno para el fútbol de Honduras. Fue un proceso largo, estuvimos más de 40 días en entrevistas, Rueda siempre fue la primera opción, pero tampoco solo era él. Estabamos claro que se ocupaba hacer algo importante para que la causa camine hacia adelante, ya que esto es de todos, porque si hay algo que une al pueblo hondureño, es la Selección.