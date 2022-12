¡Explotó en redes! Brayan Moya sale en defensa de Olimpia tras sanción a Gabriel Araújo

Por otra parte Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, también salió en defensa del defensor zurdo a través de la conferencia de prensa ejecutada este jueves.

“No sé si ustedes han visto, pero veo como una movida que quieran suspender a Gabriel Araújo, y él hizo ese festejo para el hijito, como monstruo, no es que se agarró las zonas genitales, le hace como monstruo”, empezó la explicación el técnico argentino.

Después del partido hubo problemas y yo fui a separar a gente, no me pelee nunca, y ahora les afecta que queramos ir a jugar a San Pedro Sula. Tenemos mucha gente nuestra y porque podemos llevar el futbol a San Pedro Sula. Si no se puede está bien, iremos a cualquier lado a jugar”, precisó Pedro Troglio.

