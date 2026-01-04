¡Fiesta en el Olímpico! Barras ponen el color, sorpresa a Lavallén y el mejor ambiente

¡San Pedro Sula es una fiesta! El color y la emoción se apoderan de las calles y del Estadio Olímpico con ambientazo.
Un fuerte contingente de seguridad se ha desplegado para garantizar la paz durante el encuentro de alta tensión.
El escenario está listo. El Olímpico abrió sus puertas para recibir a miles de aficionados verdolagas que sueñan con la copa.
Cada detalle cuenta. El césped recibe los últimos retoques para que el balón ruede sin inconvenientes en la gran final.
Rostros de concentración y esperanza en el campamento del "Monstruo Verde" a pocas horas del pitazo inicial.
El aroma a fútbol también es el de la gastronomía local que acompaña siempre a la afición hondureña.
La prensa deportiva no pierde detalle de cada movimiento en este enfrentamiento histórico por el campeonato de Honduras.
La presencia de unidades especiales refuerza el operativo de seguridad para prevenir cualquier incidente.
El ambiente de final en San Pedro Sula podía palpitarse en las afueras del estadio mientras comenzaban a llegar los aficionados.
Predominó el clima familiar en las instancias del Olímpico, escenario histórico para finales de la Liga Nacional.
Que la rivalidad en cancha no sea impedimento para amarnos los unos a otros.
El escenario ha quedado impecable. La ciudad industrial abarca una final de alto nivel entre 'Monstruos Verdes' y 'Leones'.
La indumentaria de los guerreros que saldrán en búsqueda del título.
El sentimiento maratoneño también incluyó la nostalgia, recordando con camisas especiales a eterno presidente, Orinson Amaya.
La afición del León no se quedó atrás y se hizo sentir en las cercanías del Olímpico.
Imponente presentación de la Furia Verde en su arribo al estadio.
Los seguidores del "Monstruo Verde" realizaron una multitudinaria caminata para acompañar al equipo hacia el estadio con pasión y amor.
Por su parte, la Ultra Fiel no se quedó atrás y pintó de azul y rojo la ciudad de San Pedro Sula.
La hinchada es conocida por siempre llenar el estadio a pesar de ser visitantes.
Familias y amigos continuaban llegando al recinto deportivo para vivir una final de la Liga Nacional.
Las gradas está coloridas por la marea verde presente en el estadio.
La fiesta está servida por parte del público mientras esperan a los mejores equipos del torneo.
El respaldo total para el estratega verdolaga; su familia se hace presente en el estadio para alentarlo en la búsqueda de la décima copa del club.
Messiniti concentrado. ¿Día de gloria para "Messi"?