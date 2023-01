La vez que exjugador de Olimpia pidió disculpas al Rey Pelé por la osadía de hacerle una “cocinita”

50 años después de ese encuentro, Edson Arantes do Nascimento falleció el 29 de diciembre de 2022 a sus 82 años, tras una aguerrida lucha contra el cáncer de colon.

Un partido entre el 35 veces campeón de Honduras y el potente Santos, equipo que ha dado a conocer ante el mundo cracks de la talla del propio Pelé o Neymar , no declaró un ganador, pues el empate 0-0 evidenció la grandeza de Olimpia para resistir el poderío del mejor jugador del mundo en ese entonces y a un elenco brasileño que en su historia ha levantado tres Copas Libertadores .

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Tenía una marca en mi espalda e intenté hacerle un túnel”. No se enteró a qué jugador del Santos de Brasil quería esquivar... fue hasta en la noche de ese 15 de febrero de 1972 cuando el “Rey” Pelé lo encaró en una cena en Honduras .

Fíjese que el domingo anterior habíamos jugado contra el Motagua; le ganamos 1-0. Para el día del partido ante Pelé yo estaba lesionado y entré en el segundo tiempo. ¡No me podía quedar fuera de ese partido!

Hubiera sido una gran pena saber que le habría hecho un túnel a Pelé, sería un agravio tal como él me lo confirmó la noche de ese juego.

Sí, y curiosamente la primera pelota que yo recibo, la recibo de espaldas y un jugador de Santos me marcaba y yo intenté hacerle una cocina a Pelé, pero afortunadamente él intuyó la jugada y no permitió que el túnel se realizara.

Creo que en esa época había dos personajes del fútbol que se peleaban como los mejores jugadores: eran Pelé y Di Stefano. No había nadie como Pelé.

En la embajada de Brasil hubo una recepción al Santos. Me presentaron a Pelé, nos dimos la mano, me quedó viendo y me dijo: -Tú jugaste hoy y me quisiste hacer una caleta (túnel)-, entonces yo me disculpé con él porque jamás le quise hacer un agravio de gran magnitud a Pelé.

“Durante el partido no hablamos nada, solo en la noche que me invitaron a la recepción en la embajada. Estuvimos platicando con Pelé, una plática muy amena y realmente para mí esa es una situación de realce, no todo mundo tuvo la oportunidad de platicar con Pelé”, dijo a este rotativo.

Don Raúl, ¿Qué le respondió a Pelé cuando le dijo que usted intentó hacerle una cocinita?

Yo le dije que como él llegó a marcarse por la espalda, yo no sabía que él le había intentado hacer la cocina... Después me di cuenta de que era pelé. Él sí se acordó cuando me miró a la cara.