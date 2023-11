El exárbitro mexicano opina del caso de Iván Barton: “anda muy agrandado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Felipe Ramos Rizo es uno de los mejores árbitros que ha tenido México a lo largo de la historia y en esta ocasión habló con EL HERALDO sobre lo sucedido en el juego entre Honduras y el “Tri” en el estadio Azteca con Iván Barton. El exárbitro mexicano criticó duramente a Iván Barton, el salvadoreño que se encargó de la justicia en el estadio Azteca, en un juego que acabó con mucha polémica. ¿Qué le pareció el trabajo de Iván Barton? Se le consultó al mexicano.

“Muy malo el arbitraje, pero yo hablo del trabajo de los primeros 90 minutos, la conducción es malísima, el control disciplinario, bueno, todo el mundo le gritó, hasta los que traía las cervezas en las tribunas. Todos los jugadores le gritaron, no pudo controlar la indisciplina del juego. Sabes que estoy viendo de Iván, a ese árbitro que regresa de un Mundial y se cree el mejor del mundo, es un soberbio, es la verdad, lo vi sobrado, como diciendo ‘este partido no es de mi categoría’. El partido se le escapó de las manos, hubo faltas claras que no sancionó para los dos equipos. Pienso que menospreció el partido y perdió el control total”, fueron sus primeras palabras.

Felipe Ramos Rizo asegura que le perdonó la amarilla a dos jugadores de la selección de México y también falló al no sancionar un penal a favor de los aztecas. “Hay dos simulaciones, una de Antuna y otra de César Montes dentro del área penal que no amonesta y eso es reglamentario, son dos simulaciones descaradas. Cuando un árbitro ve que lo tratan de engañar tienes que amonestar, hubo muchas provocaciones que permitió y en mi opinión hay un penal a favor de México cuando sujetan a Montes y lo meten a la portería, nadie habló de eso y en mi opinión es penal porque lo agarraron. Es el peor arbitraje de Iván en los últimos cuatro años”, dijo.

Sobre si hubo un arbitraje localista, Felipe expresó: “A mí no me parece que estuvo muy localista. El trabajo fue muy malo para las dos selecciones, dejando de sancionar faltas a favor de Honduras y de México. No es porque sea mexicano, pero no vi un arbitraje totalmente localista”. La polémica en el México-Honduras llegó debido a los 11 minutos de descuento que agregó en el segundo tiempo, donde los dirigidos por Jaime Lozano terminaron empatando la serie 2-2 ante Honduras. “Si tú ves todos los partidos de la confederación y aquí en México pasa, ocho, nueve y hasta 10 o 12 han agregado. Ante tanta lesión que hubo en el partido, simulaciones, provocaciones, cualquier cantidad de cambios, a mí no me pareció malo nueve minutos, en mi casa dije yo, entre ocho o nueve minutos. No creo que menos porque hubo hasta cuatro lesionados en los cuales se llevaron mínimo minuto y medio, acumula los cambios. Si tú lo ves de esa manera, no estuvo tan errado en esa parte, no lo hizo tan mal”, explicó el mexicano.

Y añadió Felipe Ramos Rizo: “Yo creo que si los jugadores de Honduras no simulan faltas y el partido se va, no les empatan, llegaron a los nueve minutos y México no les podía empatar. ¿Tú has contado cuánto tiempo se tiró el portero en el tiempo extra? Hay que verlo y hubo otro jugador que también se lesionó. Lo que hizo Iván fue reglamentario, es lo que se perdió dentro de lo agregado, es válido, eso está bien, aquí en México lo hacen, en el Mundial lo han hecho, el lesionado se estuvo tres minutos, pues vamos a agregarlos otra vez. No estuvo tan errado en esa situación”. El exárbitro dice que a Iván Barton le afectó mucho que México mandara el partido al tiempo extra dentro de esos dos minutos más que agregó y que por eso intentó compensar un poco a Honduras. “Los dos tiempos extras que arbitró fueron diferentes y te das cuenta porque todas las faltas eran a favor de Honduras, hasta las que no eran, no sé si estaba compensando, pero traía en la cabeza, muy metido, lo que había hecho de los dos minutos y que ahí le empataron el juego. Eso lo hace un árbitro que no está seguro de lo que hizo, no estaba tranquilo, a él le pesó mucho que empataran el partido”.

Los gritos homofóbicos y penales en el México-Honduras

Otra polémica que se dio en el juego de vuelta entre México y Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, fueron los gritos homofóbicos contra Edrick Menjívar. Felipe Ramos Rizo afirma que el juego se tuvo que detener y hasta suspender. “Hubo nueve veces el grito y les valió madre, pero sabes qué es lo peor, que hay un comisario de Concacaf y también le valió, eso sí está mal, porque debes parar el partido, pedir que no lo hagan y si lo siguen haciendo tienes que suspender, les valió, a Iván, al comisario”, demandó.

En relación con la tanda de penales, donde Menjívar detuvo dos, Felipe Ramos Rizo afirma que Barton estuvo acertado en repetir los lanzamientos. Ahora bien, también dice que Malagón se adelantó en el primer lanzamiento de Honduras. “Hay que reconocer que sí se mueve, yo no sé qué tanto pisa, porque también la toma, la fotografía, tú sabes que pueden hacer cualquier cosa. Lo que yo vi en el momento, es que sí se movió y el VAR decidió repetirlo. Que también en el primero de México, creo que sí”. Felipe Ramos Rizo también confirmó que Edrick Menjívar no podrá jugar el próximo partido por las dos amarillas que recibió ante México en el Azteca. “No podrá jugar, se acumula”, subrayó.