Espinel se pronuncia tras polémico triunfo de Olimpia sobre Génesis y manda duro mensaje a la FFH

San Pedro Sula, Honduras.- Luego de conseguir un triunfo más al frente del Olimpia desde su llegada a Honduras, Eduardo Espinel no salió nada contento tras recibir duras noticias en su plantilla.

El estratega charrúa compareció ante los medios y más allá de expresar que se cumplió alcanzado la victoria agónica ante Génesis Policía Nacional, no todo es felicidad.

"Cuando se gana se cumple un objetivo para el cual no hemos preparado más allá del modo de cómo se gana, luego hay que hacer un análisis. Creo que fuimos justos ganadores, en el primer tiempo se tuvo tres oportunidades, pero el fútbol es lindo e impredecible y el gol cambia todo el pensamiento"

Y añade: "Por un lado la felicidad del triunfo, pero muy amargado por el tema de las lesiones, caliente, un poco de todo. Esto lo preveíamos, no hay forma de jugar así al fútbol, se destruyen a los jugadores y esa es la amargura que tenemos".

Espinel no se aguantó más y lanzó un duro mensaje a las autoridades de la Federación de Fútbol por las tres bajas que sufrió su equipo por lesión.

"Insisto o llamo a la reflexión aquellos que ponen fecha en las fechas FIFA, es una locura; no hay forma de planificar. Los que entienden, fisiológicamente lo jugadores pueden rendir al máximo, no sé si es casualidad, pero tres jugadores de la selección (se lesionan). A lo mejor si perdía este partido me echaban, pero precisamos que nos ayuden de la federación, no se puede exigir a los jugadores el alto rendimiento y menos acá que no tenemos las armas para recuperar a los jugadores o las comodidades suficientes. Hoy no puedo disfrutar este triunfo".

El timonel merengue detalló que de los tres futbolistas que salieron lesionados deberán pasar por revisiones médicas. "Un par de jugadores se van a quedar acá (San Pedro Sula) para hacerse exámenes".

Y detalló lo que se presume tiene cada uno de ellos. "Edrick sintió un tirón, Jorge sufrió contractura en el aductor y siguió jugando así porque no teníamos más cambios y lo de Edwin es un problema en el pie que tuvo problemas. No es solo un desgaste físico, sino mental. No es poner excusa, llorar, pero debemos reflexionar, nosotros estamos para colaborar, pero esto puede perjudicar".

También aprovechó para asegurar que: "Hay que consultar a gente especializada en lo fisiológico, no hay forma de recuperación entre viajes y que mejor que darle a los jugadores que se preocupen por la eliminatoria. Hay jugadores que no hicieron pretemporada por estar en la Copa (Oro). Hay que reflexionar y el bien es para todos".

El técnico merengue destacó que desea que Honduras clasifique al Mundial, pero quiere contar con el respaldo de las autoridades del balompié nacional.

"Estoy muy preocupado, nosotros tratamos de apoyar, soy hincha de la selección de Honduras y queremos que vayamos al Mundial, pero nosotros necesitamos que nos ayuden. Yo tengo que exigir a los jugadores y no me puedo dar el lujo de no hacerlo, estoy en un equipo grande".