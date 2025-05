Espinel lanza dardo a Motagua, elogia a la hinchada de Olimpia y confirma estadio de la final

¿Este es el Olimpia que usted visualizaba en este tramo final de liga?

Como se dio el partido de hoy, así fue el campeonato, fue duro, siempre trabajamos para definir el campeonato, en líneas generales hizo un buen partido, queríamos más intensidad, acá se juega lo psicológico. En enero nos planteamos estar en la final, hoy se consiguió, estamos contentos. Pero estamos orgullos de haber conseguido el objetivo.

Se viene Real España en la final, ¿dónde le gustaría jugar la final de vuelta?

No me he puesto a pensar en la final, es muy fresco, lo van a definir los mejores equipos del campeonato, lo que dice que será un juego difícil. En cuanto al estadio no es de lo más lindo, pero sería bueno que estuviera todas las tribunas completas, lo merecemos por el campeonato que hemos hecho, debemos tener estadio lleno, tener ese clima. Hoy quiero detenerme a felicitar a la afición de Olimpia, hacen un marco tremendo, me detuve a ver la tribuna, para mí es algo que nunca me había pasado. Ojalá se pueda llenar. En lo personal, yo quiero seguir jugando acá de local (Nacional).

¿Qué tanto valor le da al goleador Benguché y el regreso de Arboleda?

No son desconocidos en el fútbol hondureño, son jugadores de jerarquía, tenemos el gusto de entrenarlo, creo que cuando las cosas no se daban, teníamos la tranquilidad de que iba a estar. Jerry estuvo a punto de concretar, eso es una demostración de que por encima de la rivalidad hay un equipo. Hoy apareció Justin, no pueden jugar todos, pero hoy nos demostraron que están comprometidos con el equipo, porque cuando les toca actuar colaboran con el gol.

¿Qué le deja estos cuatro meses y medio? Está a 180 minutos de su primer título en Honduras

Yo siempre he dicho que me siento orgulloso en el lugar que estoy, me han hecho sentir bien, no he sufrido, sé donde estoy. Si hay que sufrir tenemos que sufrir para aprender, crecer, si cometemos errores debemos corregir. Es un orgullo poner a Olimpia en la final en tan poco tiempo, es un orgullo porque es un compromiso que asumimos. La decisión que tomamos en diciembre corrobora que fue acertada. Independientemente que las finales son duras, que vamos a jugar, que seguramente vamos a intentar ganarla, todo lo que hemos vivido, ha sido porque venimos a un club que es el más grande de Centroamérica.

¿Qué opina de la hinchada en el fútbol hondureño tras su primera final?

Lo de Olimpia todos los días me sorprende, es un jugador más para nosotros, porque aparte de ser fútbol, es una fiesta. En cuanto a la hinchada de Real España vs Motagua, tanto como jugaron acá y hoy en San Pedro Sula, eso es lo que debemos transmitir para que la gente venga a los estadios. Ojalá que sigamos creciendo para los espectáculos y que la gente vuelva a los estadios.