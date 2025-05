Eric García: "Sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí"

Eric también se ha referido a la actuación arbitral, algo discutida por algunos futbolistas azulgranas durante el partido.

"No sé qué pasa pero las tres veces que juego aquí (en San Siro) por 'a' o por 'b' o por cosas ajenas no ganamos. Sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí, pero no es excusa", ha concluido.