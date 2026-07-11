El Olimpia fue humillado por el Houston Dynamo de la MLS en amistoso en el Shell Energy

Houston, Estados Unidos.- El Club Deportivo Olimpia sufrió un duro revés la tarde de este sábado en Estados Unidos al caer goleado 3-0 frente al Houston Dynamo de la MLS, en un partido amistoso que dejó más dudas que certezas.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel apostó por una alineación competitiva, incluyendo a sus recientes incorporaciones, los uruguayos Carlos Emanuel Cuello y Nicolás Dibble, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta merengue.

Sin embargo, el equipo albo fue ampliamente superado de principio a fin por el cuadro estadounidense, que dominó el encuentro y aprovechó los errores defensivos de Olimpia para construir una victoria sin mayores complicaciones.

El marcador se abrió apenas a los 14 minutos de la primera parte, cuando el defensor central Clinton Bennett, en su intento por despejar un balón dentro del área, terminó enviándolo al fondo de su propia portería para el 1-0.

En el complemento, Houston Dynamo sentenció el compromiso. Al minuto 77, Franco Negri firmó una auténtica joya al conectar una espectacular volea tras el cobro de un tiro de esquina, dejando sin opciones al guardameta Edrick Menjívar.

La goleada se consumó con un tanto del polaco Mateusz Bogusz, quien recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano con Menjívar. El mediocampista definió con tranquilidad y colocó el balón junto al poste para establecer el definitivo 3-0.

Con el pitazo final, la preocupación se instaló entre la afición olimpista, que esperaba una mejor presentación de su equipo en territorio estadounidense

Olimpia continuará su gira por Estados Unidos y disputará un segundo amistoso el próximo 15 de julio frente al FC Cincinnati, encuentro que se llevará a cabo en el Mercy Health Training Center.

Posteriormente, la delegación merengue regresará a Honduras para afrontar el primer título oficial de la campaña, cuando se mida ante Motagua en la Supercopa de Honduras, programada para el 23 de julio de 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera "Chelato Uclés", de Tegucigalpa.

El 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Emanuel Cuello, José García, Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Nicolás Dibble