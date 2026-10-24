El lanzamiento largo del portero como inicio del contraataque en floorball

En floorball, una parada del portero puede convertirse inmediatamente en el primer pase de un contraataque si el guardameta reconoce que un compañero ya está corriendo hacia delante. La pista mide 40 × 20 metros, así que un lanzamiento de 15 o 20 metros puede saltarse de una vez toda la primera zona de presión rival. El beneficio aparece cuando los 5 jugadores de campo contrarios estaban atacando y todavía tienen el cuerpo orientado hacia la portería que acaban de perder. Un portero que detecta rápidamente espacio puede convertir una parada en el primer pase del contraataque y la cuenta personal mantiene reunidas las selecciones del usuario, mientras el juego ya avanza hacia la otra portería.



La rapidez no es opcional, porque el reglamento permite al guardameta controlar la pelota durante un máximo de 3 segundos. Ese límite obliga a leer la transición casi desde el momento de la parada y decidir entre una salida corta y una distribución larga antes de que el rival tenga tiempo de ordenar la presión. En lugar de reiniciar lentamente desde atrás, un lanzamiento largo puede superar varias líneas rivales y la cuenta 1xBet personal permite gestionar las apuestas desde el perfil, acompañando una disciplina construida sobre transiciones rápidas.