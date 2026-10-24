El lanzamiento largo del portero como inicio del contraataque en floorball

En floorball, una parada del portero puede convertirse inmediatamente en el primer pase de un contraataque si el guardameta reconoce que un compañero ya está corriendo hacia delante. La pista mide 40 × 20 metros, así que un lanzamiento de 15 o 20 metros puede saltarse de una vez toda la primera zona de presión rival. El beneficio aparece cuando los 5 jugadores de campo contrarios estaban atacando y todavía tienen el cuerpo orientado hacia la portería que acaban de perder. Un portero que detecta rápidamente espacio puede convertir una parada en el primer pase del contraataque y la cuenta personal mantiene reunidas las selecciones del usuario, mientras el juego ya avanza hacia la otra portería.
La rapidez no es opcional, porque el reglamento permite al guardameta controlar la pelota durante un máximo de 3 segundos. Ese límite obliga a leer la transición casi desde el momento de la parada y decidir entre una salida corta y una distribución larga antes de que el rival tenga tiempo de ordenar la presión. En lugar de reiniciar lentamente desde atrás, un lanzamiento largo puede superar varias líneas rivales y la cuenta 1xBet personal permite gestionar las apuestas desde el perfil, acompañando una disciplina construida sobre transiciones rápidas.
El portero puede eliminar varios defensores con un solo lanzamiento
La idea táctica consiste en mirar primero hacia delante y recurrir al pase corto únicamente cuando no existe una opción segura. La propia metodología de entrenamiento de la IFF pide al portero practicar el pase inmediato después de una parada y exige que el jugador sin balón acelere hacia la portería rival mientras el receptor queda algo más retrasado para poder pasar o tirar. Cuando el portero lanza directamente hacia un atacante desmarcado, el floorball puede recorrer la pista en segundos y la línea de apuestas online ofrece distintos mercados para seguir encuentros definidos por esa velocidad de transición.
Varias reglas y dimensiones explican cómo se construye esta salida rápida:
● 40 × 20 m: tamaño reglamentario de la pista; el mínimo permitido es 36 × 18 m.
● 6 jugadores: máximo simultáneo por equipo, normalmente 5 de campo + 1 portero.
● 3 segundos: máximo durante el que el guardameta puede controlar la pelota.
● 4 × 5 m: dimensiones del goal crease que rodea la zona más inmediata de la portería.
● 1 × 2,5 m: área específica del guardameta dentro de esa zona.
La defensa rival todavía puede estar avanzando cuando comienza el contraataque y la línea de apuestas 1xBet online reúne opciones deportivas, mientras el equipo intenta explotar el espacio antes de que aparezcan las ayudas.