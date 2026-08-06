El hondureño Luis Palma y el Lech Poznán se acercan a la Europa League

Poznán, Polonia.- El Lech Poznán de Luis Palma volvió a sonreír este jueves tras derrotar por la mínima al KÍ Klaksvík de las Islas Faroe por la tercera ronda de la clasificación para la Europa League 2026-27.

Luego de quedar eliminados en la fase de clasificación de la Champions League, el cuadro polaco regresó a las acciones y se impuso en casa con el único tanto del marfileño Yannick Agnero en el tramo final del encuentro (81').

Luis Palma, por su parte, arrancó en el banquillo, pero ingresó en el minuto 46 del segundo tiempo cuando su equipo aún lo empataba.

Con el hondureño en el campo, el Lech Poznán logró llevarse los tres puntos y ahora buscará rematar la fase el próximo jueves 13 de agosto en Islas Faroe, donde se definirá al club que avanzará en el torneo.

Lo anterior es una nueva oportunidad de competir a nivel continental para Palma, tomando en consideración que su escuadra busca dejar atrás la eliminación de la Champions y mantener vivo el sueño europeo.

Antes de disputar el partido de vuelta, el Lech Poznán jugará el domingo por el campeonato local frente al Piast Gliwice e intentará sumar las tres unidades para seguir entre los primeros del certamen.