El brasileño Raphinha revela que quiso irse del Barcelona

"Cada día salían noticias de que me iba a un lado o a otro. Yo mismo estaba considerando salir de Barcelona porque no me sentía bien personalmente", ha admitido.

El brasileño ha comentado que "las cosas no funcionaban", así como que venía "de una temporada" en la que había estado "por debajo" de su nivel habitual.

"Ver a la gente pidiendo que me fuera, diciendo que no servía para el club... Cada día había un rumor diferente sobre mi salida. Empecé a considerarlo. Pero después de la Copa América, Hansi Flick me llamó y me pidió que me presentara a entrenar antes de tomar cualquier decisión, porque contaba conmigo", ha explicado.

Raphinha considera que esa conversación fue "clave" en su decisión de quedarse. "Hablé con mi esposa y le dije que si él (Flick) era justo y evaluaba a los jugadores por su esfuerzo en los entrenamientos, en una semana se convencería de mi calidad y no se arrepentiría. Creo que funcionó", ha insistido.

Además ha comentado que ese trabajo lo ha acompañado de otro de análisis táctico y también ha reforzado el trabajo psicológico. "La parte mental es aún más importante que solo cuidar el cuerpo. Si la cabeza no está bien, el cuerpo no responde como debería. A mediados de la temporada pasada, después de mi lesión, intensifiqué mi trabajo mental con un psicólogo y eso me ha ayudado mucho", ha explicado.

Todo ello, según el delantero, le hizo entender cuál era su lugar "no solo en el fútbol", sino también "en la vida, como hombre, padre y esposo".

Preguntado sobre si se ve como futuro 'Balón de Oro', Raphinha ha asegurado que no se enfoca en estas cosas. "Mi objetivo es hacer goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la Selección. Si el equipo va bien, el rendimiento individual aparece naturalmente. Solo estar entre los mencionados para el Balón de Oro ya es una victoria después de todo lo que pasé", ha admitido.

Llegado a este momento de su carrera, el delantero del Barça ha comentado que sabe lo importante que es cuidar de su cuerpo y eso es lo que transmite "a los más jóvenes, como Lamine, Pedri y Gavi", porque "en el fútbol actual, con temporadas de 70 partidos, necesitas cuidar tu cuerpo para rendir al máximo".