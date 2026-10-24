El 1-1 ante Jamaica y lo que Molina tiene por delante hasta marzo

Honduras llegó al partido del 5 de octubre contra Jamaica con los cuartos de final ya fuera de alcance. Guatemala había vencido 1-0 a Surinam y asegurado uno de los dos boletos del Grupo B. En el Estadio Nacional Chelato Uclés quedaba otra tarea: evitar el descenso a la Liga B y mantener abierta la ruta hacia la Copa Oro 2027.



El 1-1 cumplió ese objetivo. Para quienes siguen estos partidos desde una casa de apuestas deportivas, el contexto previo cambia la lectura de los mercados: Honduras ya no jugaba por entrar a cuartos, sino por conservar la categoría. José Francisco Molina cerró la fase con cuatro puntos y el cuarto puesto.

Jamaica golpeó primero y Palma respondió

Honduras avisó con Luis Palma y Jonathan Rubio, pero Jamaica abrió el marcador al minuto 27. Tyreece Campbell remató desde fuera del área y el balón golpeó el poste izquierdo de Edrick Menjívar antes de entrar. Javon East pudo ampliar la diferencia al 32.



Marco Antonio Ortiz mostró amarillas a Clever Portillo, Kaheim Dixon y Ronaldo Webster. No hubo expulsiones.



Tras el descanso, Dereck Moncada cabeceó por encima al 49. Dos minutos después, Palma recibió fuera del área y sacó un derechazo junto al poste izquierdo de Andre Blake para el 1-1.



Molina introdujo a Edwin Rodríguez y Exon Arzú al 61. Kervin Arriaga probó desde fuera al 66 y Rodríguez obligó después a Blake a intervenir. Honduras buscó el segundo, pero Jamaica sostuvo el empate que le daba el pase a cuartos.

Cuatro puntos y un cuarto lugar

Honduras terminó la fase con una victoria, un empate y dos derrotas. Perdió 2-3 contra Surinam, ganó 1-0 a Jamaica en Kingston, cayó 2-1 ante Martinica y cerró con el 1

-1 del Chelato Uclés.

La tabla del Grupo B quedó así:

Guatemala, Jamaica y Surinam terminaron con 7 puntos. Honduras, Martinica y El Salvador, con 4. La diferencia de goles dejó a la Bicolor cuarta: marcó cinco tantos, recibió seis y terminó con -1.



Guatemala y Jamaica avanzaron a cuartos. Surinam, tercero, y Honduras, cuarta, obtuvieron plaza directa en los Prelims de la Copa Oro. Martinica y El Salvador deberán pasar primero por el Play-In.

Marzo será la siguiente eliminatoria

Los Prelims de la Copa Oro 2027 se disputarán en marzo con 14 selecciones y siete plazas disponibles. Cada cruce será de ida y vuelta y el ganador por marcador global entrará en la Copa Oro.



Molina dispone así de varios meses de trabajo tras una fase irregular. Presentado en marzo de 2026, cerró el grupo con una victoria en cuatro partidos. El 1-0 en Kingston mostró una versión capaz de resolver fuera; las derrotas ante Surinam y Martinica dejaron el otro lado del balance.



En una eliminatoria de dos partidos, un empate debe leerse junto al marcador global de la serie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El empate también cambió los mercados

Honduras–Jamaica muestra por qué el mercado previo y el directo no describen el mismo escenario. Con el 0-1 de Campbell al 27, el 1X2, los totales y el hándicap pasaron a responder a otro partido. Tras el 1-1 de Palma, Honduras ya tenía un resultado que le permitía conservar su lugar en Liga A.



El mercado de ambos marcan quedó cumplido con el empate, mientras la clasificación hondureña a cuartos ya era imposible por el 1-0 de Guatemala sobre Surinam.



Las cuotas de estos mercados pueden variar entre la fase previa al partido y el desarrollo del encuentro. Durante el registro en el sitio oficial de 1xBet, el código 1x_3831408 puede aumentar el bono máximo disponible para el primer depósito. Antes de completar el registro conviene revisar el importe del bono, los requisitos de apuesta y las condiciones vigentes, ya que pueden variar según el país.

Molina ya sabe cuál es el siguiente objetivo