El '10' azulgrana no disputará por precaución el duelo de Champions en Bakú, pero estará disponible para el encuentro de LaLiga que el Barça disputará el próximo domingo en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña (9:15 AM).

Barcelona, España.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal no viajará a Azerbaiyán para enfrentarse este miércoles al Sabah en la Liga de Campeones por unas "molestias leves en el tobillo derecho", según ha informado este lunes el club catalán.

Lamine Yamal completó este domingo los noventa minutos ante el Villarreal en el choque liguero del Spotify Camp Nou, pero acabó con molestias en el tobillo. Un problema físico menor que no le hubiese impedido disputar el siguiente partido de Liga de Campeones.

Sin embargo, el duelo ante el Sabah es el desplazamiento más largo del equipo de Hansi Flick en toda la temporada: más de cinco horas de avión para completar los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, lo que obligará a la expedición azulgrana a viajar este lunes al mediodía y aterrizar el jueves de madrugada.

Muchas horas de vuelo sin la recuperación adecuada, muy poco descanso y un nuevo partido oficial en menos de 72 horas no parecen las condiciones más idóneas para preservar la salud de la estrella azulgrana.

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Además, la entidad del rival, un debutante en Champions que solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado -ante el Slavia de Praga en casa-, invita a pensar que se trata del choque propicio para que Lamine Yamal se tome un descanso.