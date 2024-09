David Ruiz manda mensaje a la afición y confía que Honduras puede ganar en Jamaica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- David Ruiz, mediocampista del Inter Miami, se pronunció este martes tras la dolorosa derrota de Honduras ante Jamaica por 1-2 en el Estadio Nacional Chelato Uclés . El mediocampista habló sobre el desempeño del equipo y la frustración de no haber conseguido los tres puntos en casa, algo que consideraba fundamental para las aspiraciones de la ‘H’.

Por último, el mediocampista del Inter Miami mencionó que, aunque no ha tenido mucha participación con su club, está convencido de que puede seguir demostrando su valía tanto en su equipo como con la selección. “Mi familia me dice que sea paciente y espere mi oportunidad”, aseguró Ruiz.

Ruiz también aprovechó para enviar un mensaje de aliento a la afición hondureña, pidiéndoles paciencia y asegurando que el equipo aprenderá de los errores cometidos. “Son cosas que pasan en el fútbol, no todo se puede ganar”, afirmó, mostrando su madurez a pesar de su corta edad. Asimismo, confesó que siente un fuerte compromiso con la camiseta de Honduras y que cada oportunidad con la selección la vive al máximo, siempre buscando mejorar su rendimiento.

Análisis del partido ante Jamaica: “No se nos dio el resultado, no estamos contentos porque queríamos ganar esos 3 puntos en casa porque son muy importantes. Lo positivo es que pudimos ganar el primer partido. Fallamos en dos ocasiones y con esos errores aprendemos, sentimos que jugamos bien, teníamos el partido controlado, atacamos más, pero no se dieron las oportunidades y solo logramos echar un gol”.

Errores puntuales: “Podemos ganarles en Kingston, fueron dos errores y si no hubieran pasado hubiésemos empatado o ganado o quizás echábamos más goles”.

Mensaje para la afición: “Son cosas que pasan en el fútbol, no todo se puede ganar, claro que podemos hacer cosas mejores, pero no siempre tenemos ganar. Solo nos queda aprender para no cometer esos errores en el futuro”.