Daniel Otero habla de fichajes, cambios en el estadio, Champions y dardo al arbitraje

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente de Marathón, Daniel Otero, no se guardó nada al referirse al histórico pase del club verdolaga a la Champions Cup tras seis años de ausencia, combinando la satisfacción de la clasificación internacional con un contundente ataque contra el arbitraje de la Liga Nacional. Tras calificar de escandaloso el penal señalado en su contra frente a Independiente, el directivo denunció supuestas presiones de los colegiados hacia sus futbolistas por sus declaraciones públicas, al tiempo que confirmó el envío de una solicitud a la Federación para contar con réferis internacionales en sus próximos compromisos.

Además de manifestar su deseo de enfrentar a un rival de peso de la MLS o la Liga MX en el certamen continental, Otero reveló un ambicioso plan de transformación financiera e infraestructura para el Yankel Rosenthal, el cual incluirá la comercialización de los derechos de nombre del estadio en una subasta pública para financiar, entre otras mejoras, la esperada instalación del alumbrado eléctrico. LA ENTREVISTA

- Clasificación histórica y el mensaje al arbitraje hondureño

Me felicitaban hasta en horas de la madrugada por el pase a la Champions Cup luego de seis años sin clasificar a esta competencia. Ahora a concentrarnos de lleno en el torneo local. Pedimos que gane el mejor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También solicitamos que no metan mano para decidir los resultados. El sábado pasado lo vivimos en Comayagua, vimos todos cómo el cuarto árbitro enganchaba al árbitro principal para pitar un penal. O sea, lo vimos. Todos saben que yo soy un crítico de las autoridades de la Federación, que son las que manejan el arbitraje. Nosotros sabemos que los árbitros en el terreno de juego le dicen a los jugadores nuestros: "Te pasa por el presidente bocón que tenés". Árbitros en jornadas recientes le han dicho eso a nuestros jugadores. Decile a tu presidente que se calle y verán un cambio. Antes de venir aquí firmé una nota al secretario de la Federación, en donde le pedimos árbitros internacionales para el resto de los partidos de Marathón. Estamos cansados que nos afecten.

- ¿Cómo definir esta etapa internacional para Marathón?

Nosotros estamos continuamente con el cuerpo técnico, estamos en búsqueda de mejorar el plantel, de nuevos fichajes, lo vamos a mejorar el próximo torneo. Ojalá que sea un gran rival de Estados Unidos o México. No quiero a los canadienses, son muy fríos. Pero contentos que en esos torneos gane el mejor. Tiene que ganar el mejor. Yo entiendo a Samuel García. Nosotros pagamos planilla el 24 de cada mes. Son más de 4 millones. Y luego vemos esos penales en los últimos minutos. Cualquiera se desespera.