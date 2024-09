Cristiano Ronaldo revela a su próximo ‘rival’: “Es al que tengo que vencer”

El joven empresario estadounidense cuenta con 313 millones de suscriptores en dicha plataforma y Cristiano espera tarde o temprano poder rebasar esa cantidad. Por ahora, el ‘Bicho’ lleva 56 millones.

“Es el hombre al que tengo que vencer en Youtube y quiero vencerlo, cuidado (risas)”, respondió Ronaldo en la conferencia por este nuevo reto.

“Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber. Me dicen: ‘Papá, ya no eres jugador, eres youtuber’ (risas). Lo que quiero ahora es, con el tiempo, en unos dos años, poder vencer a Mr. Beast. Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans”, añadió.

El canal del portugués, bautizado UR Cristiano, ha tenido un éxito sin precedentes. Para contextualizar, Mr. Beast, uno de los creadores de contenido más importantes del mundo, llegó a 10 millones de suscriptores en 132 días, mientras que Ronaldo hizo esa cifra en apenas 12 horas, un nuevo récord.

Su impacto en las redes sociales es tan increíble que en minutos alcanzó el millón de subscriptores y de inmediato recibió su placa dorada de parte de Youtube.