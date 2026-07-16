Se conoce la razón por la que Bellingham agredió al argentino Valentín Barco

Atlanta, Estados Unidos.- La clasificación de Argentina a la final del Mundial tras eliminar a Inglaterra sigue dejando imágenes inéditas y una fue el enganchón de Jude Bellingham con Valentín 'Colo' Barco al final del encuentro.

El mediocampista inglés agredió al volante argentino, quien vio todo el partido desde el banquillo. Nadie entendía por qué Bellingham tuvo ese comportamiento con su rival, pero finalmente se dio a conocer el motivo.

En las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes que podrían explicar el origen del conflicto. Un video de un aficionado que se hizo tendencia en las redes sociales muestra que, tras el gol del empate de Enzo Fernández a los 85 minutos, Barco salió corriendo desde su zona para celebrar junto a sus compañeros.

A diferencia del resto de los suplentes argentinos, el 'Colo' fue directamente hacia donde estaban los ingleses. Allí celebró saltando y gritando. La actitud generó una inmediata reacción de John Stones, que lo empujó con fuerza antes de que regresara al banquillo.