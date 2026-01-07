Confirman primer fichaje del Barcelona para el 2026

Barcelona, España.- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', adelantó este miércoles que la lesión del portero Marc-André ter Stegen no es grave y confirmó que, en breve, el club cerrará la cesión del lateral portugués Joao Cancelo, actualmente en el Al-Hilal saudí. De Ter Stegen, que abandonó la concentración en Yeda y regresó a Barcelona para hacerse hoy pruebas médicas en su rodilla derecha, Deco afirmó a los micrófonos de Movistar+ que "no tiene nada grave".

"Ha optado por ir a Barcelona y verse con su médico y, por suerte, no es nada importante", explicó el secretario técnico del conjunto azulgrana minutos antes de que su equipo dispute la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club. Y no quiso comentar nada sobre la posible salida del meta alemán en el mercado de invierno. "Es nuestro jugador y había venido aquí como uno más", se limitó a apuntar.