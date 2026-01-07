  1. Inicio
Confirman primer fichaje del Barcelona para el 2026

Hansi Flick ha hecho el pedido urgente de la llegada del futbolista al equipo Azulgrana

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 14:45
Fue el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', quién hizo oficial la información.

Foto: Barcelona.

Barcelona, España.- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', adelantó este miércoles que la lesión del portero Marc-André ter Stegen no es grave y confirmó que, en breve, el club cerrará la cesión del lateral portugués Joao Cancelo, actualmente en el Al-Hilal saudí.

De Ter Stegen, que abandonó la concentración en Yeda y regresó a Barcelona para hacerse hoy pruebas médicas en su rodilla derecha, Deco afirmó a los micrófonos de Movistar+ que "no tiene nada grave".

"Ha optado por ir a Barcelona y verse con su médico y, por suerte, no es nada importante", explicó el secretario técnico del conjunto azulgrana minutos antes de que su equipo dispute la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club.

Y no quiso comentar nada sobre la posible salida del meta alemán en el mercado de invierno. "Es nuestro jugador y había venido aquí como uno más", se limitó a apuntar.

Por otra parte, Deco confirmó que el Barça pretende cerrar en breve la llegada de Cancelo, que llegará a préstamo para suplir la baja de larga duración del central Andreas Christensen: "Esperamos que sí. Todavía no ha hecho pruebas médicas, pero pronto llegará a Barcelona".

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

