Comisión de Disciplina castigará de oficio a Rodrigo Auzmendi por escupir a jugador de Olimpia

Diario El Heraldo ha conocido que la Comisión de Disciplina se reunirá esta noche para dictar sentencia sobre este caso, pues al no ser insertado en el acta por el árbitro del juego, Nelson Salgado, actuarán de oficio con las imágenes ya que el Código disciplinario los faculta.

Dentro de la Comisión de Disciplina se conoció que ya se estudia el artículo 44 del Código Disciplinario que buscará aplicar una sanción ejemplar pero que no afecte al futbolista ya que, él mismo aceptó el error y se pronunció sobre el suceso.

“Quería pedir disculpas por lo sucedido en el clásico, son situaciones de partido donde están las pulsaciones altas y donde me dijeron algo de mi familia perdí la cabeza, lo que pasó no justifica nada”, empezó diciendo Auzmendi en sus redes.

Y continuó: “Yo no soy ningún racista ni jamás lo seré, la situación no representa lo que soy como persona y los que me conocen saben bien, sin dudas algo que no volverá a suceder”.

De acuerdo a este artículo, Rodrigo Auzmendi podría recibir hasta seis partidos de castigo por este incidente, pero serán los abogados de la Comisión quienes dictarán el veredicto. El jugador lo tendrá que cumplir iniciando en esta fecha 8 donde se miden de visita al Real España.

La Comisión de Disciplina ha estado en el ojo del huracán con el Motagua ya que en el inicio de este torneo sancionó a Diego Vázquez con ocho partidos de castigo luego del zafarrancho de la final donde los azules fueron campeones.

El azul apeló y le bajaron el castigo, se lo volvieron a poner tras infringir la ley yendo al juego ante Génesis y la Comisión de Apelaciones se lo quitó.